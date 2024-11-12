Искусственный интеллект предсказал, чем точно закончится реванш Усик – Фьюри

В преддверии реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, сделал свой прогноз на исход второго боя. Машина предполагает, что схватка пройдет всю дистанцию.

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При анализе учитывались особенности стиля каждого из бойцов. Усик, как боксер, который хорошо чувствует дистанцию и имеет выносливость, стремится вести бой с высоким темпом, изматывая соперника комбинациями. Тайсон Фьюри, напротив, предпочитает вести бой на контратаках, полагаясь на мощь и свой рост.

ChatGPT, изучив данные о количестве ударов и перемещениях каждого боксера в бою, предполагает, что в реванше Фьюри снова постарается контролировать темп, ограничивая движения Усика, и этим будет набирать очки. Усик же, скорее всего, захочет изменить тактику и сосредоточиться на защите и более точных контрударах, чтобы утомить Фьюри.

Прогноз искусственного интеллекта на реванш такой: бой продлится все 12 раундов и завершится победой по очкам. Фьюри может стать победителем, но Усик будет бороться до конца, стараясь удержать темп и набирать очки в каждом раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Уже известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним – аравийский Эр-Рияд.

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