«Путин всегда относился к нам с уважением»: Виткофф объяснил цель своих визитов в Россию. Видео

В ходе переговоров о прекращении войны России против Украины американская сторона стремится наладить диалог между Киевом и Москвой и сгладить разногласия между ними. Для этого представители США неоднократно посещали РФ и встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Виткофф, отвечая на вопрос журналиста. Информацию собрал OBOZ.UA.

Виткофф объяснил свои поездки в Москву

Отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, не кажется ли ему, что РФ понимает только язык силы, и не противно ли сидеть за одним столом с военным преступником, Виткофф рассказал, что совершил около восьми визитов в Москву. Там он встречался с российским президентом Владимиром Путиным и его командой, в частности, как минимум три поездки совершил вместе с Джаредом Кушнером.

По словам спецпредставителя США, во время этих встреч российская сторона относилась к американским представителям с уважением.

"Отношения имеют решающее значение с точки зрения урегулирования таких конфликтов. И если у вас нет отношений с обеими сторонами и у вас плохая коммуникация, то у вас, вероятно, очень мало шансов достичь мирного урегулирования", — сказал он.

Виткофф отметил, что сначала американские представители приехали к Путину, чтобы выслушать его позицию. После этого, по его словам, результаты беседы были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде.

"Обе стороны должны прийти к решению здесь. И моя работа, и работа Джареда заключаются в том, чтобы сблизить стороны, сузить круг проблем между ними, создать хорошие каналы коммуникации", — заявил Виткофф.

В Москве услышали "новые идеи"

Отдельно спецпредставитель президента США рассказал о последнем визите в Москву. По его словам, американская делегация услышала там "новые идеи", которые впоследствии привезла в Киев.

Виткофф также заявил, что к поиску решения подключились советники по национальной безопасности стран E3 и представители американской команды. По его мнению, для завершения войны обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы.

"Мы считаем, что у нас есть все необходимые составляющие, чтобы достичь этого", — сказал он.

Американский представитель признал, что достичь договоренностей будет непросто. В то же время он подчеркнул, что США намерены продолжать дипломатический процесс.

"Мы настроены решительно, нам не всё равно, и мы надеемся, что всё это приведёт к успешному, мирному и дипломатическому решению", — подытожил Виткофф.

Напомним, 5 сентября Виткофф и Кушнер прибыли в Москву с предложениями по прекращению войны, после чего планировали посетить Киев. В то же время в Кремле накануне их визита пессимистично оценивали перспективы достижения договоренностей.

Как писал OBOZ.UA, Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели в Кремле более трёх часов на встрече с Владимиром Путиным. Американские представители обсуждали с российским диктатором дальнейшие шаги по прекращению войны против Украины.

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