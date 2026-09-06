Между исторической крайностью и человеческим положением: в США выйдет двуязычный сборник избранных стихотворений Василия Стуса

В Соединенных Штатах Америки выйдет англоязычный сборник избранных стихотворений украинского писателя Василия Стуса Vortex: Selected Poems. Печатью займется американское издательство Lost Horse Press.

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Об этом сообщили в официальных соцсетях издательства. Книга будет двуязычной: на украинском и английском языках.

"Сегодня мы чтим память украинского поэта Василия Стуса, скончавшегося 41 год назад в исправительно-трудовом лагере "Пермь-36". Мы имеем честь объявить о предстоящем выходе сборника избранных стихотворений Стуса под названием Vortex", – говорится в заявлении.

Над переводом работали исследователь украинской литературы Богдан Токарский и поэтесса Нина Мюррей, а послесловие к книге написал поэт Илья Каминский. 260-страничное издание выйдет в свет этой осенью и будет стоить 24 доллара (примерно 1070 грн).

По описанию издательства, этот сборник является самым полным на сегодняшний день англоязычным собранием произведений писателя.

"Она раскрывает Стуса как поэта психологической насыщенности и философской глубины, который балансирует между исторической крайностью и человеческим положением с уникальной этической силой", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, брат покойной принцессы Дианы Чарльз Спенсер готовит к выходу книгу о жизни сестры. Издание должно выйти в свет накануне 30-й годовщины ее гибели и рассказать историю погибшей деятельницы с точки зрения её брата.

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