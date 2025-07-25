'Когда это говорил, ноги тряслись': Усик сделал признание о знаменитом разговоре с братьями Кличко в прямом эфире. Видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 14 КО) с юмором вспомнил о своем заявлении в 2013 году, когда он в прямом эфире бросил вызов братьям Кличко. По словам боксера, в тот момент он хоть и выглядел дерзко, но сильно переживал.

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Об этом Усик заявил во время общения с воинами ЗСУ после своей победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО), видео чего было опубликовано на YouTube-канале "ПравдаТУТ Львів". Тогда Александр спросил у Виталия и Владимира Кличко, придется ли ему выходит против них в ринг, чтобы забрать пояса.

"Я когда это говорил, у меня ноги тряслись. Потому что сидя два здоровых типа, которые дадут в голову и все. Что Виталий Владимирович, что Владимир Владимирович бьют, как конь копытом. Я с Владимиром стоял в парах и знаю, как он бьет. Но в студии люди, точно бить не будут, ну а если что я быстро убегу. Тогда было много слов критики – мол, как ты мог такое сказать. Слушайте, это нормальные амбиции хотеть забрать пояса", – сказал Усик.

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры. Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь, Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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