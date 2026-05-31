В прошлом году средняя зарплата по Украине составляла 29500 грн, то есть выросла в целом по сравнению с 2024 годом на 18 процентов, хотя по определённым специальностям увеличение оказалось намного больше.

Вот по тем, у кого она выросла з прошлый год более, чем на 40%, АБСОЛЮТНЫЕ цифры "грязной", то есть без вычета налогов, зарплаты по соответствующим категориям за 2025 год (в скобках - % годового увеличения).

1) "Социально-комфортные" работники:

швейцар – 30 000 грн (+58%),

социальный работник – 27 500 грн (+53%);

2) рабочие:

каменщик – 59 500 грн (+70%),

высотник – 50 000 грн (+54%),

кровельщик – 45 000 грн (+64%),

маркировщик – 25 000 грн (+85%);

3) "кабинетные" работники на производстве:

теплотехник – 50 000 грн (+43%),

инженер-технолог – 45 000 грн (+50%),

инженер на производстве – 45 000 грн (+46%),

специалист по мониторингу – 35 000 грн (+49%);

4) специалисты по IT/ИИ:

.NET-разработчик – 82 500 грн (+74%),

инженер-программист – 45 000 грн (+50%),

специалист по ИИ – 40 000 грн (+60%);

5) внепроизводственные творческие деятели:

автор – 45 000 грн (+50%).

Касательно абсолютных сумм на дальнейшее можно уверенно прогнозировать улучшение позиций четвёртой группы и сохранение позиций первой и второй.

Третья и пятая - под определённой угрозой. Тем большей, чем лучше сработают специалисты четвёртой (которые сами ПОКА ЕЩЁ могут не волноваться).