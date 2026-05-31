Блог | Самые большие средние зарплаты из быстро растущих
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В прошлом году средняя зарплата по Украине составляла 29500 грн, то есть выросла в целом по сравнению с 2024 годом на 18 процентов, хотя по определённым специальностям увеличение оказалось намного больше.
Вот по тем, у кого она выросла з прошлый год более, чем на 40%, АБСОЛЮТНЫЕ цифры "грязной", то есть без вычета налогов, зарплаты по соответствующим категориям за 2025 год (в скобках - % годового увеличения).
1) "Социально-комфортные" работники:
швейцар – 30 000 грн (+58%),
социальный работник – 27 500 грн (+53%);
2) рабочие:
каменщик – 59 500 грн (+70%),
высотник – 50 000 грн (+54%),
кровельщик – 45 000 грн (+64%),
маркировщик – 25 000 грн (+85%);
3) "кабинетные" работники на производстве:
теплотехник – 50 000 грн (+43%),
инженер-технолог – 45 000 грн (+50%),
инженер на производстве – 45 000 грн (+46%),
специалист по мониторингу – 35 000 грн (+49%);
4) специалисты по IT/ИИ:
.NET-разработчик – 82 500 грн (+74%),
инженер-программист – 45 000 грн (+50%),
специалист по ИИ – 40 000 грн (+60%);
5) внепроизводственные творческие деятели:
автор – 45 000 грн (+50%).
Касательно абсолютных сумм на дальнейшее можно уверенно прогнозировать улучшение позиций четвёртой группы и сохранение позиций первой и второй.
Третья и пятая - под определённой угрозой. Тем большей, чем лучше сработают специалисты четвёртой (которые сами ПОКА ЕЩЁ могут не волноваться).