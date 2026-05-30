Польша и Великобритания активизируют двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, рассматривая Российскую Федерацию как одну из ключевых долгосрочных угроз европейской безопасности. Новое польско-британское оборонное соглашение направлено на усиление сдерживания РФ и расширение взаимодействия в военной, кибернетической, разведывательной и информационной сферах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что Варшава стремится к максимально тесной координации с Лондоном в условиях роста российских военных и гибридных угроз. По его словам, Россия представляет собой стратегический и долгосрочный вызов для Польши, Великобритании, НАТО и всего евроатлантического сообщества, поэтому двустороннее партнёрство должно быть сосредоточено на укреплении коллективной безопасности и повышении устойчивости к внешним угрозам.

Новое соглашение предусматривает углубление сотрудничества между вооружёнными силами обеих стран, развитие совместных оборонно-промышленных проектов, координацию в сфере кибербезопасности, обмена разведывательной информацией, а также усиление возможностей по противодействию дезинформационным кампаниям и другим формам гибридного воздействия. Польская сторона особо подчёркивает, что благодаря своей ключевой роли в обеспечении международной военной и гуманитарной помощи Украине страна стала одним из главных объектов российского информационного, разведывательного и кибернетического давления.

Подписание польско-британского соглашения является частью более широкого процесса формирования новой архитектуры европейской безопасности. Ранее Великобритания заключила аналогичные договорённости с Францией и Германией, а Польша в мае 2025 года подписала оборонное соглашение с Парижем и готовится завершить переговоры по аналогичному документу с Берлином. В результате формируется система углублённого взаимодействия между ведущими европейскими государствами, которую отдельные эксперты рассматривают как неформальный механизм усиления европейской составляющей НАТО.

Активизация оборонного сотрудничества между европейскими столицами обусловлена не только продолжающейся российской агрессией против Украины, но и стремлением европейских союзников повысить собственную стратегическую автономию на фоне дискуссий о будущей роли США в обеспечении безопасности континента. Эти процессы отражают растущее осознание необходимости увеличения оборонных расходов, развития военных возможностей и усиления координации между европейскими партнёрами.

Следует отметить, что Польша ещё в Стратегии национальной безопасности 2020 года определила Россию главным источником внешней угрозы. Аналогичным образом опубликованный в июне 2025 года Стратегический оборонный обзор Великобритании характеризует Российскую Федерацию как непосредственный и долгосрочный вызов безопасности Соединённого Королевства и его союзников.

Положения нового соглашения свидетельствуют о том, что ведущие европейские государства всё чаще рассматривают противостояние с Россией не как временный кризис, а как долгосрочную стратегическую реальность. Соответственно, акцент делается на наращивании оборонного потенциала, укреплении систем противовоздушной и противоракетной обороны, развитии оборонной промышленности и повышении готовности к возможным кризисным сценариям.

Отдельным направлением сотрудничества определено развитие совместных оборонно-промышленных программ, включая производство современных систем вооружений, проведение масштабных военных учений и интеграцию элементов систем противовоздушной обороны. Значительное внимание также уделяется защите критической инфраструктуры, цифровых сетей и информационного пространства.

Подход Варшавы и Лондона отражает более широкое понимание того, что современные угрозы носят комплексный характер и сочетают военные, кибернетические, информационные, экономические и политические инструменты воздействия. Россия активно использует кибератаки, дезинформационные кампании, энергетическое давление, разведывательную деятельность и поддержку деструктивных политических сил как элементы своей стратегии влияния на европейские государства.

Усиление оборонного сотрудничества между европейскими союзниками также демонстрирует, что ожидания Кремля относительно постепенного ослабления западной поддержки Украины не оправдались. Напротив, российская агрессия стала катализатором ускоренного перевооружения европейских государств, увеличения оборонных бюджетов и углубления военно-политической координации. В долгосрочной перспективе это может способствовать формированию более самодостаточной, технологически развитой и устойчивой системы европейской безопасности.

Параллельно с процессами укрепления оборонного сотрудничества в Северной и Центральной Европе Румыния и Болгария активизируют усилия по формированию инфраструктуры безопасности в Черноморском регионе. Особое внимание уделяется противодействию деятельности российского "теневого" флота, который используется для обхода международных санкций и обеспечения экспортных операций России.

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою сообщила о прогрессе в реализации совместной с Болгарией концепции хаба безопасности Европейского Союза в Чёрном море. Одновременно продолжается координация действий Румынии, Болгарии, Турции и Украины в сфере морского разминирования, что является важным элементом обеспечения безопасности судоходства и функционирования международных торговых маршрутов.

Чёрное море остаётся одним из ключевых театров российской гибридной активности, где Москва сочетает военное давление, экономическое влияние, механизмы обхода санкций и информационные операции. Через черноморские маршруты осуществляется транспортировка российской нефти и других ресурсов с использованием схем, направленных на минимизацию воздействия международных ограничений.

Для Украины Чёрное море имеет критическое значение как основной маршрут экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечения внешнеторговых операций. Для Европейского Союза регион важен с точки зрения энергетической безопасности, стабильности логистических цепочек и защиты критической инфраструктуры.

Новая стратегия ЕС в отношении Черноморского региона предусматривает создание механизмов постоянного мониторинга ситуации в сфере безопасности, защиты морской инфраструктуры, усиления координации в области разминирования и противодействия деятельности незаконных транспортных сетей. Реализация этих мер направлена на повышение устойчивости региона к военным и гибридным угрозам и ограничение возможностей России использовать морское пространство для обхода санкций.

Создание черноморского хаба безопасности свидетельствует о постепенном переходе Европейского Союза от реагирования на отдельные инциденты к формированию комплексной системы безопасности на юго-восточном фланге Европы. В стратегическом измерении эта инициатива будет способствовать укреплению позиций ЕС в Черноморском регионе, усилению контроля над морскими перевозками и повышению эффективности санкционной политики в отношении России.

В целом одновременное усиление оборонного сотрудничества между Польшей, Великобританией, Францией и Германией, а также развитие новых механизмов безопасности в Чёрном море свидетельствуют о масштабной трансформации европейской системы безопасности. Европейские государства всё активнее переходят к долгосрочному планированию и наращиванию совместных возможностей с целью сдерживания военных и гибридных угроз, исходящих от Российской Федерации.