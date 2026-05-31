С Троицей 2026: поздравления, картинки, открытки, красивые пожелания в стихах и прозе
Троица – один из самых светлых христианских праздников, который символизирует духовное обновление, веру, надежду и Божью благодать. Его еще называют Зелеными праздниками, ведь в украинской традиции этот день издавна связан с зеленью, цветами, семейным теплом и молитвой за благополучие.
В этот праздник принято желать мира, здоровья, согласия, душевного спокойствия и защиты для всей семьи. OBOZ.UA публикует красивые поздравления с Троицей – они помогут передать близким самые искренние слова в день, когда особенно хочется света, добра и веры в лучшее.
Поздравления с Троицей
Поздравляю со светлым праздником Троицы! Пусть этот день принесет в ваш дом мир, тепло, любовь и Божью благодать. Желаю, чтобы в сердце всегда было место для надежды, в душе царил покой, а рядом были люди, с которыми легко и радостно идти по жизни. Пусть зелень этого праздника напоминает об обновлении, силе веры и добрых переменах, которые непременно приходят к тем, кто хранит свет в душе.
С праздником Святой Троицы! Пусть Господь оберегает вашу семью от тревог, невзгод и злых мыслей, дарует здоровье, терпение и мудрость. Желаю, чтобы в доме всегда было уютно, на сердце – спокойно, а в жизни находилось место для радости даже в непростые времена. Пусть этот большой праздник наполнит каждый день верой, благодарностью и добром.
Искренне поздравляю с Троицей! Пусть в этот благословенный день душа наполнится светом, а сердце – тихой радостью. Желаю мира в доме, гармонии в семье, хороших новостей и счастливых встреч. Пусть все плохое отступает, а впереди открываются дороги к спокойствию, достатку, любви и теплых человеческих отношений.
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
С праздником Троицы! Пусть Божья благодать окутает ваш дом, защитит от беды и подарит силы для всех добрых дел. Желаю, чтобы в жизни было больше светлых дней, искренних улыбок, добрых людей и тихих вечеров в кругу родных. Пусть в сердце живет вера, которая поддерживает, когда трудно, и благодарность, которая делает счастье еще глубже.
Поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть Троица принесет обновление души, чистые мысли, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю, чтобы ваш дом был полон тепла, любви, здоровья и благополучия. Пусть каждая молитва будет услышана, каждое доброе желание найдет дорогу к осуществлению, а каждый день дарит хотя бы маленькую причину для радости.
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
В светлый праздник Троицы желаю вам душевного равновесия, крепкого здоровья, семейного согласия и Божьей защиты. Пусть в вашей жизни будет меньше тревог и больше теплых моментов, которые оставляют в сердце чувство благодарности.
С Троицей вас! Пусть этот великий христианский праздник станет для вас днем очищения, мира и внутреннего обновления. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили добрые слова, взаимопонимание, искренность и забота. Пусть Господь благословит каждый ваш шаг, защитит от беды и поможет сохранить сердце открытым к любви и милосердию.
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
Поздравляю со Святой Троицей! Пусть этот день будет наполнен светом, спокойствием и тихой радостью, которую невозможно купить или одолжить. Желаю вам крепкой веры, душевной силы, здоровья для родных и благополучия для дома. Пусть все хорошее приумножается, все тяжелое постепенно проходит, а жизнь дарит больше поводов улыбаться.
Зелена неділя у батьковій хаті,
І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.
Які ми з правіку любов'ю багаті.
Зелена неділя у нас за столом.
Церковні подзвони та поля освята.
З любистку-барвінку горять три свічі.
І хата свята, і освячена м'ята,
І стіл, і на ньому пухкі калачі.
Сидять доокола і діти й внуки,
А з ними козацькі й чумацькі пісні.
На вишитій скатерті – батькові руки,
І мамині руки – два дива святі.
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В зелену неділю, неначе в Соборах, –
Довкола любові Вкраїнська рідня!
Со светлым праздником Троицы! Пусть в вашем сердце всегда живет добро, в мыслях – ясность, а в доме – мир и достаток. Желаю, чтобы Господь оберегал вас от опасностей, поддерживал в сложные минуты и посылал людей, которые несут тепло, помощь и искренность. Пусть этот праздник подарит ощущение защищенности, надежды и глубокого душевного покоя.
Искренне поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для веры, любви и добрых чудес. Пусть зелень этого праздника станет символом нового начала, свежих сил и светлых перемен. Желаю здоровья, мира, семейного тепла, достатка и благословения на каждый день. Пусть душа не устает верить, а сердце всегда находит дорогу к радости.
Короткие поздравления с Троицей
- С Троицей! Пусть в доме будет мир, в сердце – покой, а в жизни – Божья благодать.
- Поздравляю с праздником Троицы! Желаю здоровья, любви, добра и светлой надежды.
- С Зелеными праздниками! Пусть Господь оберегает вас и вашу семью.
- Со Святой Троицей! Мира, тепла, согласия и счастливых дней.
- Пусть Троица принесет в ваш дом радость, уют и благословение.
- С Троицей! Пусть в душе будет светло, а рядом – добрые люди.
- Поздравляю со светлым праздником! Пусть вера придает сил, а любовь согревает сердце.
- С Зелеными праздниками! Желаю мира, здоровья и Божьей защиты.
- Пусть Святая Троица подарит покой, благополучие и семейное тепло.
- С Троицей! Пусть каждый день будет наполнен добром, верой и надеждой.
