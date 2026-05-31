С Троицей 2026: поздравления, картинки, открытки, красивые пожелания в стихах и прозе

Троица – один из самых светлых христианских праздников, который символизирует духовное обновление, веру, надежду и Божью благодать. Его еще называют Зелеными праздниками, ведь в украинской традиции этот день издавна связан с зеленью, цветами, семейным теплом и молитвой за благополучие.

В этот праздник принято желать мира, здоровья, согласия, душевного спокойствия и защиты для всей семьи. OBOZ.UA публикует красивые поздравления с Троицей – они помогут передать близким самые искренние слова в день, когда особенно хочется света, добра и веры в лучшее.

Поздравления с Троицей

Поздравляю со светлым праздником Троицы! Пусть этот день принесет в ваш дом мир, тепло, любовь и Божью благодать. Желаю, чтобы в сердце всегда было место для надежды, в душе царил покой, а рядом были люди, с которыми легко и радостно идти по жизни. Пусть зелень этого праздника напоминает об обновлении, силе веры и добрых переменах, которые непременно приходят к тем, кто хранит свет в душе.

С праздником Святой Троицы! Пусть Господь оберегает вашу семью от тревог, невзгод и злых мыслей, дарует здоровье, терпение и мудрость. Желаю, чтобы в доме всегда было уютно, на сердце – спокойно, а в жизни находилось место для радости даже в непростые времена. Пусть этот большой праздник наполнит каждый день верой, благодарностью и добром.

Искренне поздравляю с Троицей! Пусть в этот благословенный день душа наполнится светом, а сердце – тихой радостью. Желаю мира в доме, гармонии в семье, хороших новостей и счастливых встреч. Пусть все плохое отступает, а впереди открываются дороги к спокойствию, достатку, любви и теплых человеческих отношений.

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

С праздником Троицы! Пусть Божья благодать окутает ваш дом, защитит от беды и подарит силы для всех добрых дел. Желаю, чтобы в жизни было больше светлых дней, искренних улыбок, добрых людей и тихих вечеров в кругу родных. Пусть в сердце живет вера, которая поддерживает, когда трудно, и благодарность, которая делает счастье еще глубже.

Поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть Троица принесет обновление души, чистые мысли, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю, чтобы ваш дом был полон тепла, любви, здоровья и благополучия. Пусть каждая молитва будет услышана, каждое доброе желание найдет дорогу к осуществлению, а каждый день дарит хотя бы маленькую причину для радости.

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

В светлый праздник Троицы желаю вам душевного равновесия, крепкого здоровья, семейного согласия и Божьей защиты. Пусть в вашей жизни будет меньше тревог и больше теплых моментов, которые оставляют в сердце чувство благодарности.

С Троицей вас! Пусть этот великий христианский праздник станет для вас днем очищения, мира и внутреннего обновления. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили добрые слова, взаимопонимание, искренность и забота. Пусть Господь благословит каждый ваш шаг, защитит от беды и поможет сохранить сердце открытым к любви и милосердию.

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

Поздравляю со Святой Троицей! Пусть этот день будет наполнен светом, спокойствием и тихой радостью, которую невозможно купить или одолжить. Желаю вам крепкой веры, душевной силы, здоровья для родных и благополучия для дома. Пусть все хорошее приумножается, все тяжелое постепенно проходит, а жизнь дарит больше поводов улыбаться.

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Які ми з правіку любов'ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони та поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м'ята,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять доокола і діти й внуки,

А з ними козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатерті – батькові руки,

І мамині руки – два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В зелену неділю, неначе в Соборах, –

Довкола любові Вкраїнська рідня!

Со светлым праздником Троицы! Пусть в вашем сердце всегда живет добро, в мыслях – ясность, а в доме – мир и достаток. Желаю, чтобы Господь оберегал вас от опасностей, поддерживал в сложные минуты и посылал людей, которые несут тепло, помощь и искренность. Пусть этот праздник подарит ощущение защищенности, надежды и глубокого душевного покоя.

Искренне поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для веры, любви и добрых чудес. Пусть зелень этого праздника станет символом нового начала, свежих сил и светлых перемен. Желаю здоровья, мира, семейного тепла, достатка и благословения на каждый день. Пусть душа не устает верить, а сердце всегда находит дорогу к радости.

Короткие поздравления с Троицей

С Троицей! Пусть в доме будет мир, в сердце – покой, а в жизни – Божья благодать.

Поздравляю с праздником Троицы! Желаю здоровья, любви, добра и светлой надежды.

С Зелеными праздниками! Пусть Господь оберегает вас и вашу семью.

Со Святой Троицей! Мира, тепла, согласия и счастливых дней.

Пусть Троица принесет в ваш дом радость, уют и благословение.

С Троицей! Пусть в душе будет светло, а рядом – добрые люди.

Поздравляю со светлым праздником! Пусть вера придает сил, а любовь согревает сердце.

С Зелеными праздниками! Желаю мира, здоровья и Божьей защиты.

Пусть Святая Троица подарит покой, благополучие и семейное тепло.

С Троицей! Пусть каждый день будет наполнен добром, верой и надеждой.

