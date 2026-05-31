Украина получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии: Зеленский рассказал о новых договоренностях по ПВО

Германия передала Украине еще одну пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Однако по-прежнему украинская армия нуждается в дополнительных ракетах в системах ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки.

Видео дня

Украина также рассчитывает на помощь США и других европейских партнеров. Об этом в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

Новые поставки оружия

По информации Зеленского, украинские войска получили новую пусковую установку IRIS-T от Германии 30 мая. Также он рассказал, что ежедневно продолжается работа, чтобы защиты от российского террора было больше.

"Благодарю Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря столь сильной поддержке. Но мы также нуждаемся в ракетах в системах ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки", – написал Зеленский.

Глава государства также напомнил о "весомых договоренностях" со Швецией, в том числе усиление авиации боевыми самолетами Gripen. При этом Зеленский напомнил партнерам, что новые взносы в программу PURL должны продолжаться.

У Соединенных Штатов и европейских партнеров Украина просит помощи в борьбе против баллистических ракет, и это остается одним из ключевых приоритетов для Украины.

"Сильная ПВО может дать больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества. Благодарю всех партнеров, кто помогает, кто готов действенно реагировать на попытки Москвы расширять и эскалировать свою войну", – заявил президент.

Итоге недельного террора

По информации президента, в течение недели с 25 по 31 мая российская оккупационная армия применила против Украины тысячи дронов-камикадзе и более сотни ракет разных типов. Зеленский подчеркнул, что путинские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру.

"За эту неделю россияне выпустили против наших людей более 2300 ударных дронов, около 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет разных типов. Все эти удары просто по обычной гражданской инфраструктуре – жилым домам, энергетике. Каждый день мы работаем, чтобы защиты от российского террора было больше", – сообщил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне россияне атаковали железную дорогу в Запорожье: в результате вражеских ударов погиб машинист тепловоза. А из-за обстрелов областного центра 30 мая повреждены дома, погиб мужчина.

Также оккупанты уничтожили здание вокзала в Шостке на Сумщине. По нему фиксировались прямые попадания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!