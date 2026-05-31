Весна завершится дождями и грозами: синоптики сказали, какой будет погода в Украине 31 мая

Последний день этой весны – 31 мая – пройдет в Украине с дождями, которые прогнозируются во всех регионах. В восточных областях – с грозами.

Видео дня

Прогнозом погоды поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. На сайте УкрГМЦ сообщается, что жары в воскресенье тоже не будет, а самой высокой температура будет на западе.

Какую погоду прогнозируют в воскресенье, 31 мая

Ожидается переменная облачность. Небольшие, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье – умеренные кратковременные дожди, на востоке местами грозы.

Туман ночью и утром будет наблюдаться в восточных и северо-восточных областях.

Ветер в Украине в этот день будет преимущественно северо-западным, его скорость достигнет примерно 5-10 метров в секунду.

Ночью на улице будет прохладно, в среднем от +4 до +9. Днем температура составит от +12 до +17. Теплее будет в западных и Одесской областях (ночью от +8 до 13, днем от +16 до +21 градуса).

Погода в Киеве и на Киевщине также будет дождливой и относительно прохладной. УкрГМЦ прогнозирует переменную облачность и небольшие кратковременные осадки.

В Киевской области термометры покажут ночью от +4 до +9, днем от +12 до +17 градусов. В Киеве ночью от +7 до +9, днем от +13 до +15.

Как писал OBOZ.UA, в последние дни календарной весны Украину накрыла дождливая погода, которая также сопровождается существенным похолоданием. Впрочем, такая синоптическая ситуация продержится недолго: уже 1 июня к нам придет потепление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!