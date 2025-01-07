Фьюри завершает карьеру? Промоутер Тайсона высказался о планах боксера после поражений от Усика

Известный промоутер Фрэнк Уоррен не исключил, что его подопечный Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) завершит карьеру после двух поражений от Александра Усика (23-0, 14 КО). Глава компании Queensberry Promotions подчеркнул, что Цыганский король, как называют британского боксера, уже много добился на ринге, заработал много денег и должен подумать о здоровье.

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Об этом Уоррен написал в колонке для британского таблоида Daily Star. По его словам, вероятный поединок против Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) является огромным событием, но он состоится только в том случае, если этого захочет сам Фьюри, который после проигрыша в реванше Усику обратился к своей команде со словами о продолжении карьеры.

"Мы знаем, что сражение с Джошуа будет грандиозным. Но это произойдет только в том случае, если этого захочет Тайсон. Я не разговаривал с ним на Рождество и не планирую набирать его, но у него есть мой номер, и когда он будет готов, он позвонит. Что бы ни было дальше, Тайсон всегда будет для меня великим бойцом и человеком. У каждого бойца есть срок жизни его ресурсов. Достиг ли его Тайсон, это зависит от него. Иметь миллионы в банке чего-то стоит только тогда, когда вы помните, на какой улице находится банк", – сказал Уоррен.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксера единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Недавно Усика назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI веке. А с Фьюри случилась "катастрофа" после второго поражения от Александра. Кроме того, в Британии сообщили о радикальных изменениях с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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