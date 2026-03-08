Премьер-министр Венгрии В. Орбан заявил, что заставит Украину силой возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба". К этой риторике присоединились политики из Словакии, в частности премьер Р. Фицо, которые готовы поддерживать силовое давление на Украину.

Погрози застосувати силу щодо нафтопроводу "Дружба" з боку угорського прем’єра В. Орбана – це небезпечний і неприйнятний шантаж у центрі Європи. Історія Центральної Європи вже знає подібні авантюри – і пам’ятає, чим вони закінчувалися.

Під час Другої світової війни Угорщина під проводом регента Міклоша Горті стала союзником нацистської Німеччини. Угорська влада брала участь у війні на боці Гітлера, у розчленуванні сусідніх держав та окупації чужих територій. Коли ж нацистський блок почав програвати війну, країна опинилася в катастрофічному становищі: німецька окупація, бойові дії на її території, тисячі загиблих і повний політичний крах режиму.

Сам Горті був усунений від влади, фактично ізольований, а після війни змушений доживати свій вік у вигнанні. Він помер у 1957 році далеко від батьківщини – в Португалії, як політичний банкрут і символ проваленої політики союзу з агресором.

Не менш показовою була доля лідера тодішньої Словаччини – Йозефа Тісо. У роки війни він очолював маріонеткову Словацьку державу, створену під протекторатом нацистської Німеччини. Режим Тісо брав участь у війні на боці Гітлера і був співучасником переслідування та депортації десятків тисяч людей. Після поразки нацистського блоку Тісо був заарештований, постав перед судом у повоєнній Чехословаччині, засуджений за співпрацю з нацистами та державну зраду. У 1947 році вирок було виконано – Й. Тісо повісили.

Це трагічні сторінки історії Угорщини та Словаччини. Але вони мають залишатися уроком.

Коли сьогодні у Будапешті чи Братиславі знову звучать слова про "силові рішення" та шантаж щодо України, варто пам’ятати: політика тиску, союзи з агресорами і спроби диктувати силу сусідам уже колись привели цей регіон до катастрофи.

Історія має властивість повторюватися, особливо для Орбана і Фіцо, які відкрито стали на бік агресора – Московії.