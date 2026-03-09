Моджтаба Хаменеи избрали новым Верховным лидером Ирана: что о нем известно

Моджтаба Хаменеи, второй сын аятоллы Али Хаменеи, стал новым Верховным лидером Ирана. О его назначении сообщили государственные иранские медиа 8 марта 2026 года.

Об этом также сообщает Al Jazeera, которая ссылается на официальные сообщения иранской стороны. В материале отмечается, что"Моджтаба Хаменеи, второй сын аятоллы Али Хаменеи, был назначен новым лидером Ирана".

Иранское ТВ публикует кадры, когда стало известно, что Моджатаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана.

Решение Совета экспертов

Моджтабу Хаменеи, сына ликвидированного неделю назад лидера Али Хаменеи, Совет экспертов избрал новым Верховным лидером Ирана. В этот орган входят 88 самых авторитетных исламских богословов страны.

После объявления решения Корпус стражей исламской революции заявил о готовности выполнять приказы нового руководителя. В заявлении говорится, что структура поддерживает выбор Совета экспертов и готова подчиняться распоряжениям верховного лидера.

"Корпус, как мощная опора власти, поддерживает выбор уважаемого Совета экспертов и готов полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные приказы Верховного лидера нашего времени, господина аятоллы Сеида Моджтабы Хаменеи, а также сохранять ценности исламской революции и защищать драгоценное наследие имамов революции – имама Хомейни, да будет доволен им Аллах, и имама Хаменеи, да помилует его Аллах", – отметили в заявлении.

Теневая фигура

Моджтаба Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Он является вторым из шести детей аятоллы Али Хаменеи. Среднее образование будущий религиозный деятель получил в религиозной школе "Алави" в Тегеране.

В 17 лет Моджтаба несколько раз проходил краткосрочную военную службу во время ирано-иракской войны. Этот восьмилетний конфликт стал одним из самых кровавых в регионе и значительно усилил недоверие иранского режима к США и странам Запада, которые поддерживали Ирак.

Несмотря на происхождение, Моджтаба долгое время оставался непубличной фигурой. Он не занимал государственных должностей и практически не выступал публично. В открытом доступе сохранилось немного его фотографий или видеозаписей.

Образование и влияние

В 1999 году Моджтаба Хаменеи переехал в город Кум. Это один из главных центров шиитского богословия, где он продолжил религиозное образование. К этому времени, как отмечают иранские источники, он не носил традиционной духовной одежды.

Несмотря на отсутствие официальных должностей, в политических кругах Ирана давно циркулировали предположения о его значительном влиянии. Его называли человеком, который контролирует доступ к аятолле Али Хаменеи.

В дипломатических телеграммах США, обнародованных WikiLeaks в конце 2000-х годов, Моджтабу Хаменеи описывали как "власть за рясами". По данным Associated Press, некоторые представители иранского руководства считали его "способным и решительным лидером".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет долго удержаться у власти, если не получит одобрения Соединенных Штатов. Вашингтон хочет влиять на то, кто возглавит Иран.

Напомним, израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили примерно 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 8 марта в Иране орган, ответственный за назначение верховного лидера, заявил, что определил преемника аятоллы Али Хаменеи. Решение приняли после голосования большинства членов соответствующего органа, однако имя нового лидера пока не объявили.

