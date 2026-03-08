'Прагматичный шаг': глава Минэнерго США объяснил смягчение санкций против нефти из России

Представители администрации американского президента Дональда Трампа в воскресенье, 8 марта защищали решение своего лидера временно отменить некоторые санкции на российскую нефть. По их словам, резкий рост цен на бензин в результате войны с Ираном продлится всего несколько недель, и на фоне такого короткого срока говорить об изменении санационной политики не стоит.

Что интересно – "неудобные" вопросы о решении Трампа отказаться от санкций против РФ ставили даже на пропрезидентских телеканалах, как вот на NBC. Но министр энергетики США Крис Райт объяснил журналистам действия президента как "прагматичный шаг", а посол США в ООН Майк Уолтц назвал это "здравым смыслом".

Что сказал Волтц

США снимают санкции с России, и это очевидно "поможет России финансировать войну против Украины", то "почему администрация Трампа помогает РФ", спрашивали журналисты у представителей команды Трампа. Но Майк Волтц назвал это "краткосрочной болью".

"Это 30-дневная пауза, которая – это просто здравый смысл – позволит миллионам баррелей с торговых кораблей отправиться на индийские НПЗ. Это будет временная проблема, это краткосрочная боль ради долгосрочной выгоды, чтобы Иран больше не мог брать в заложники мировые поставки нефти, мы устранили такую возможность", – объяснил он.

Что сказал Райт

Сейчас американская администрация ищет баланс между необходимостью сдерживания агрессоров и недопущением энергетического коллапса. Хотя санкции против российского топлива остаются в силе, Белый дом сосредоточен на поиске альтернативных путей поставки нефти, в свою очередь пояснил глава Минэнерго США.

"Политика США в отношении России совсем не изменилась. Индия прекрасно это понимает. Они фактически вытеснили всю российскую нефть из своего импорта и увеличивали импорт из США, из Венесуэлы и других стран. Индия была замечательным партнерам в этом", – добавил Райт.

Что предшествовало

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

По его словам, в мире сейчас находятся сотни миллионов баррелей российской нефти под санкциями, и их появление на рынке могло бы увеличить предложение.

Вместе с тем Индия сможет выкупить и принять российскую нефть, загруженную на танкеры, которые сейчас находятся в море. Исключение из санкционного режима будет действовать в течение 30 дней.

Также OBOZ.UA сообщал, что новость о сокращении добычи нефти в Кувейте привели к росту стоимости барреля нефти марки Brent до самого высокого недельного роста за несколько лет. В целом цена на международный эталон Brent выросла более чем на 25% после нападения США и Израиля на Иран, что является крупнейшим недельным скачком с 3 апреля 2020 года.

