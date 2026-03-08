'Чем больше Трамп меня критикует, тем больше я помогаю': Зеленский рассказал об отношениях с главой США

Несмотря на критику со стороны президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, Владимир Зеленский продолжает сосредотачиваться на помощи людям. Риторика американского коллеги не влияет на позицию главы государства.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Слова лидера прозвучали на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Дональд Трамп продолжает заявлять, что Вашингтон передал Киеву слишком много оружия. Украинский президент отметил, что на такую риторику не влияет даже то, что Украина оказывает помощь в защите от иранских дронов "Шахед" на Ближнем Востоке.

"Мы стараемся помочь, и потом, иногда, президент Трамп критикует меня. Поэтому, мое отношение следующее: если вы будете видеть, что критика растет, это означает – что мы помогаем все больше. Я думаю, что это приоритет – помогать людям", – отметил глава государства.

Что предшествовало

4 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт процитировала президента США Дональда Трампа, который называл своего предшественника Джо Байдена "тупым и некомпетентным". Республиканец критиковал его за предоставление военной помощи Украине.

Он считает, что Байден совершил ошибку, отдавая Киеву "лучшее американское оружие" даром.

"Президент отмечал, что, к сожалению, у нас в Белом доме в течение четырех лет был очень тупой и некомпетентный лидер, который бесплатно, даром отдал много нашего лучшего оружия другой очень далекой стране под названием Украина", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры с европейскими партнерами по усилению украинской ПВО и усилении санкций против агрессора.

