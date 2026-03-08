Блог | Выходит, освещать переговоры и делать их бесполезными – практически одно и то же
Как отметил финский президент Стубб, смещение внимания мирового сообщества на события в Иране может открыть дополнительные возможности для дипломатии в отношении войны в Украине.
По словам Стубба, меньшее медийное внимание к переговорам может создать для дипломатов пространство, необходимое для достижения договоренностей.
Если так говорит – что-то знает. Видимо, переговоры, как и деньги, любят тишину.
Ну а для соответствующей тишины (чтобы указанное пространство не захватывали журналюги с комментаторами) понадобилась вот такая себе небольшая почти Третья мировая…