Александр Кирш
Экономист

Выходит, освещать переговоры и делать их бесполезными – практически одно и то же

Как отметил финский президент Стубб, смещение внимания мирового сообщества на события в Иране может открыть дополнительные возможности для дипломатии в отношении войны в Украине.

По словам Стубба, меньшее медийное внимание к переговорам может создать для дипломатов пространство, необходимое для достижения договоренностей.

Если так говорит – что-то знает. Видимо, переговоры, как и деньги, любят тишину. 

Ну а для соответствующей тишины (чтобы указанное пространство не захватывали журналюги с комментаторами) понадобилась вот такая себе небольшая почти Третья мировая…

