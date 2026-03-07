Горячие новости из Венгрии вряд ли порадуют украинцев.

Вчерашние слова Владимира Зеленского резко изменили вектор и акценты в венгерской избирательной кампании.

Тепер лідер опозиції Пийтер Мадяр вже вимушений висловлюватись у тезах провладного ФІДЕС.

Більше того, Пийтер Мадяр зараз робить ще більш радикальні заяви щодо України, ніж Орбан:

"...Нехай усім буде зрозуміло: жоден іноземний лідер не може погрожувати громадянину Угорщини!

Ні Україна, ні Росія не можуть шантажувати суверенного члена ЄС та НАТО Угорщину.

Від імені майбутнього уряду Угорщини я найрішучіше відкидаю спроби шантажу та погрози президента Зеленського та Путіна!

Ні уряду Фідес, що йде у відставку, ні майбутньому уряду Тиси, ні жодному угорцю не можна загрожувати.

Угорщина — вільна країна, її громадяни та уряд не піддадуться погрозам з боку інших країн...

...А доти я передаю Володимиру Зеленському, що спокійно може передати і мою домашню адресу військовим України.

Я його не боюся."

Пийтер Мадяр, виступаючи сьогодні перед виборцями, наголосив при цьому ще й слідуюче:

"Енергопостачання Угорщини є питанням, що стоїть вище національної політики та передвиборчих кампаній.

Я очікую від керівництва Європейського Союзу, що воно розірве всі відносини з Україною, доки президент Зеленський не прояснить свої слова і не вибачиться за свої заяви перед усіма громадянами Угорщини".

Ну що тут скажеш?

Це не дипломатія, а базар пацанський рівня 90-х.

Нові заяви і тон Зеленського, ще більший зашквар, що не личить посаді президента.

Сором. Не бачу від цеї влади користі для України.

Навіщо давати зайві приводи і підігрувати проросійським політичним силам?

Навіщо втрачати можливих союзників?