Блог | Зачем терять возможных союзников? Заявления Зеленского резко изменили вектор в венгерской избирательной кампании
Горячие новости из Венгрии вряд ли порадуют украинцев.
Вчерашние слова Владимира Зеленского резко изменили вектор и акценты в венгерской избирательной кампании.
Далее текст на языке оригинала.
Тепер лідер опозиції Пийтер Мадяр вже вимушений висловлюватись у тезах провладного ФІДЕС.
Більше того, Пийтер Мадяр зараз робить ще більш радикальні заяви щодо України, ніж Орбан:
"...Нехай усім буде зрозуміло: жоден іноземний лідер не може погрожувати громадянину Угорщини!
Ні Україна, ні Росія не можуть шантажувати суверенного члена ЄС та НАТО Угорщину.
Від імені майбутнього уряду Угорщини я найрішучіше відкидаю спроби шантажу та погрози президента Зеленського та Путіна!
Ні уряду Фідес, що йде у відставку, ні майбутньому уряду Тиси, ні жодному угорцю не можна загрожувати.
Угорщина — вільна країна, її громадяни та уряд не піддадуться погрозам з боку інших країн...
...А доти я передаю Володимиру Зеленському, що спокійно може передати і мою домашню адресу військовим України.
Я його не боюся."
Пийтер Мадяр, виступаючи сьогодні перед виборцями, наголосив при цьому ще й слідуюче:
"Енергопостачання Угорщини є питанням, що стоїть вище національної політики та передвиборчих кампаній.
Я очікую від керівництва Європейського Союзу, що воно розірве всі відносини з Україною, доки президент Зеленський не прояснить свої слова і не вибачиться за свої заяви перед усіма громадянами Угорщини".
Ну що тут скажеш?
Це не дипломатія, а базар пацанський рівня 90-х.
Нові заяви і тон Зеленського, ще більший зашквар, що не личить посаді президента.
Сором. Не бачу від цеї влади користі для України.
Навіщо давати зайві приводи і підігрувати проросійським політичним силам?
Навіщо втрачати можливих союзників?