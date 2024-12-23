Фьюри заканчивает карьеру? Тайсон сделал заявление из 4 слов после поражения от Усика в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) объявил своим друзьям и близким, что собирается продолжить выступления на профессиональном ринге. Несмотря на поражение от Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше, Цыганский король, ка называют британца, видит перспективы в продолжении карьеры.

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Об этом информирует британский таблоид The Sun. По его данным, после окончания боя с Усиком 21 декабря Фьюри обратился к команде со словами "Это еще не конец".

В то же время промоутер Эдди Хирн снова заявил, что намерен организовать поединок Энтони Джошуа (38-4, 25 КО) против Тайсона. Шоу хотят провести в будущем году на стадионе "Уэмбли", а боксеры могут побороться за 250 миллионов призовых.

"У Тайсона Фьюри есть только один бой, и это Энтони Джошуа. Это, вероятно, самый большой бой в истории британского бокса. Все всегда будут хотеть это увидеть. Тот самый бой на "Уэмбли". Это будет огромное мировое событие", – сказал британец.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. А легендарный Леннокс Льюис, признался, что не впечатлен поединком.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

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