'Держите за нас кулачки': MamaRika, которая с сыном застряла в Дубае на 7 дней, обнадежила новостями

Украинская певица MamaRika, которая вместе с сыном Давидом больше недели не могла покинуть Дубай из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщила обнадеживающие новости. Артистка заявила, что после нескольких дней неопределенности им наконец удалось отправиться домой.

Об этом исполнительница сообщила в своих InstaStories. По словам певицы, после семи дней вынужденного пребывания за границей они сели на рейс и уже находятся в пути.

"Народ, вы не поверите, но мы уже в пути домой! Держите за нас кулачки, чтобы все прошло хорошо. Когда доберемся – выйду на связь", – написала артистка. Вместе с сообщением она опубликовала фото с детьми в аэропорту.

Напомним, что в конце февраля MamaRika отправилась на отдых в Дубай вместе с сыном Давидом и подругой. Певица хотела вывезти мальчика за границу, чтобы он немного отдохнул от постоянных воздушных тревог и взрывов в Украине. Однако отпуск быстро превратился в сложное испытание из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, заявив о необходимости устранения угрозы для государства. В ответ иранская сторона запустила ракеты по территории Израиля, что привело к резкому обострению конфликта. Из-за рисков для гражданской авиации ряд стран региона ввели чрезвычайные меры безопасности.

Эскалация затронула и Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае и Абу-Даби раздавались взрывы, после чего главное управление гражданской авиации объявило о временном и частичном закрытии воздушного пространства. Из-за этого многие авиарейсы были отменены, а тысячи туристов фактически оказались заблокированными в стране.

Среди них была и MamaRika с сыном. Артистка рассказывала, что первые ночи они слышали взрывы, а потому сразу собрали все чемоданы, надеясь быстро покинуть страну. Однако вылететь не удалось из-за отмены рейсов.

Ситуацию осложнила еще одна проблема. Во время вынужденного пребывания в Дубае певица и ее сын подхватили кишечную инфекцию. По словам исполнительницы, им даже пришлось вызывать скорую помощь, а врачи рассматривали возможность госпитализации. В итоге обошлось без больницы, однако несколько дней они боролись с отравлением.

OBOZ.UA сообщал: артистка объясняла, что вариант эвакуации через соседний Оман, которым пользовались некоторые туристы, для их компании был слишком сложным. Они путешествовали группой из пяти человек – трех взрослых и двух детей – и с большим количеством чемоданов, поэтому пешком пересекать границу и ждать рейсов в аэропорту было почти нереально.

