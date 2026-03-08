Ну очевидно же, что Орбан последовательно делает эскалацию по требованию Москвы. И понятно, что он это делает, чтобы лишить Украину европейского финансирования, и тем самым играть на руку путину, толкая Украину в спину в пропасть. Он прямой агент кремля, на котором и метку уже негде ставить. Возникает вопрос, если гопник так борзо на нас наезжает, стоит ли ему показывать слабость? От попытки договориться, гопник бьет, валит на землю и добивает ногами по голове, а затем грабит и насилует жертву. Однако точный удар и сломанный нос, быстро ставит гопника на место. Власть делает ошибку, начиная словесные баталии и угрозы. Я бы посоветовал тихо и без пафоса найти способ "сломать" гопника, чтобы он никогда больше не пытался нас ограбить и изнасиловать.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Прокидайтеся нарешті, наївні люди. Міжнародних правил більше не існує. Їх не існує! І Орбан сьогодні вам це показав. Приходьте до тями, тепер в світі право сили, а не сила права. І не українці це вигадали, це зробили Трамп і путін. Традиційні правила анульовані, ми в бійцівському клубі, де є лише одне правило – немає ніяких правил. Це дуже погано, але ми найбільш досвідчені в тому, як виживати в жахливому новому світі, де немає міжнародних правил, але є глобальна технологічна війна. Будь яка слабкість, в цьому новому жахливому світі, є аргументом для безсоромного знищення слабкого. А всі інші будуть не допомагати і співчувати, а шкодувати, що і вони не встигли відірвати від вас шматок. Буквально кожного дня старий глобальний світовий порядок руйнується прямо по годинах. Мабуть це і є "Дух Анкоріджа", про який всі кажуть, але ніхто не може пояснити, що ж там на Алясці відбулось, яку угоду з дияволом заключили ці два діди. Зберігаємо спокій і чистимо кулемет, в питаннях виживання ми зараз найдосвідченіша нація в цьому новому жахливому світі.