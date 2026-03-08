Кто помнит вчерашний разбор отчета о криптопреступлениях, то там среди 154 млрд $ нелегальной крипты наибольшую долю занимала категория "обход санкций".

І, на жаль, це в основному через аферу з стейблкоїном, привʼязаним до рубля для обходу санкцій нашим ворогом.

Найбільша в історії – на 93,6 млрд $…. Під назвою А7А5.

Що таке A7A5 та хто смикає за мотузки?

Поки світ спостерігав за курсом Бітка, у затінку санкцій виріс справжній "монстр" — стейблкоїн A7A5.

Це цифровий токен, курс якого жорстко прив’язаний до російського рубля у співвідношенні 1:1.

Хто стоїть за проєктом?

Це не просто стартап, а державна програм рф.

Але типу офіційно за ним:

Ілан Шор:

молдовський олігарх-утікач, засуджений за крадіжку $1 млрд із банківської системи Молдови. Він є головним акціонером компанії A7 LLC, яка розробила токен.

Промсвязьбанк (ПСБ): Російський державний банк, що обслуговує оборонний сектор. Саме в ньому лежать рублеві резерви, якими забезпечено A7A5. Він вважається банком ФСБ.

Old Vector LLC: Компанія-емітент, зареєстрована в Киргизстані. Це юридична "ширма", яка дозволяє формально випускати токен за межами РФ, хоча всі ниточки ведуть у Москву.

Але попри намагання здаватися міжнародним фінтех-проєктом із реєстрацією в Киргизстані, "серце" A7A5 б’ється в самому центрі москві.

Штаб-квартира A7А5, розташована у вежі "Федерація" в Москва-Сіті.

Це місце вже давно має репутацію "крипто-пральні" світового масштабу. Саме звідси координуються операції з обходу санкцій та керування мережею Telegram-ботів, через які бізнес міняє мільярди рублів на цифрові активи. Ну і тут була зареєстрована підсанкційна біржа рф.

Як працює схема?

A7A5 виконує роль "безпечного містка":

Обмін: російські компанії заводять рублі в систему через підсанкційний Промсвязьбанк. Конвертація: Купують A7A5, а потім на спеціальних біржах (як-от Grinex у Киргизстані) миттєво міняють їх на доларовий стейблкоїн USDT. Вихід у світ: Отримавши USDT, вони отримують доступ до глобального ринку, мінімізуючи ризик того, що їхні гаманці заблокують західні регулятори.

"Векселі у валізах" — привіт із 90-х

Найекзотичніша фішка проєкту — Digital Promissory Notes. Це фізичні паперові документи з QR-кодом, водяними знаками та скретч-шаром.

Їх можна буквально покласти у валізу, перевезти через кордон як звичайний папір, а потім відсканувати код через Telegram-бота і отримати готівку в іншій країні або знову перевести в крипту.

Вже зафіксовано викуп таких "папірців" на суму понад $8,6 млн.

Ця інфраструктура дозволяє Кремлю не лише торгувати, а й таємно фінансувати протести та підкуповувати виборців у сусідніх країнах (та сама Молдова), перетворюючи крипту на гібридну зброю.

Як легко підтвердити, що A7A5 це державна історія?

Аналіз блокчейну виявив аномалії, які прямо вказують: цей стейблкоїн — суто корпоративний інструмент кремля.

Працює з понеділка по п’ятницю

Звичайний крипторинок ніколи не спить, але A7A5 живе за графіком типового російського держслужбовця:

Вихідні — це вихідні: Кількість транзакцій у суботу та неділю падає майже до нуля.

Московський час: Пік активності припадає на стандартні робочі години в москві.

Початок тижня: Найбільші обсяги проходять саме в понеділок та вівторок, поступово згасаючи до п’ятниці.

Це доводить, що токеном користуються не приватні трейдери, а бухгалтерії компаній та оператори санкційних схем для міждержавних розрахунків.

Клуб "124 гаманці" на 9 мільярдів

Лише за перші місяці через систему пройшло понад $9 млрд.

Але аномалія, це мізерна кількість гравців: У деяких великих звітах фігурує цифра всього у 124 активні гаманці, які прокрутили ці мільярди.

Що це означає?

Така концентрація капіталу в руках лічених одиниць підтверджує: A7A5 — це "закритий клуб" для олігархів та державних структур рф. Це не масовий платіжний засіб, а спеціальна цифрова труба, через яку великі гроші перекачуються в обхід світового контролю.

Довгий час A7A5 вдавалося залишатися в "сірій зоні", але:

Санкції ЄС та США: Західні регулятори нарешті внесли A7A5 та пов’язану з ним інфраструктуру (зокрема біржу Grinex та гаманці Payeer) до чорних списків.

Блокування ліквідності: Найбільші децентралізовані платформи, як-от Uniswap, почали блокувати транзакції з цим токеном.

Якщо на піку система обробляла понад $1,5 млрд на добу, то після запровадження обмежень обсяги впали втричі — до $500 млн.

Що далі? 20-й пакет санкцій

ЄС готує новий удар, який має на меті повністю ізолювати російську криптоінфраструктуру. Головна ціль — змусити міжнародні криптобіржі та сервіси автоматично блокувати будь-які адреси, що мали взаємодію з кластером A7.