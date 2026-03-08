Украинские теннисистки разыграли между собой титул престижного турнира в Турции. Видео

Украинские теннисистки Александра Олейникова (№73 WTA) и Ангелина Калинина (WTA №189) встретились в финале грунтового турнира серии WTA Challenger в турецкой Анталье. В решающем матче Олейникова уступила соотечественнице в трех сетах – 3:6, 6:3, 2:6.

В первом сете Калинина быстро захватила инициативу. Она сделала ранний брейк и повела 3:0, после чего удерживала преимущество по ходу партии. Олейникова сократила отставание до 3:5, однако в десятом гейме соперница реализовала сетбол и закрыла партию со счетом 6:3.

Во втором сете Олейникова уступила стартовый гейм на своей подаче, однако затем сумела переломить ход игры. После серии затяжных розыгрышей она сравняла счет, а затем сделала брейк и повела 4:2. Украинка удержала преимущество и завершила сет со счетом 6:3.

В решающей партии соперницы обменялись брейками на старте. После счета 1:2 Калинина выиграла несколько геймов подряд и увеличила преимущество до 4:1. Олейникова сократила отставание до 2:4, однако концовка осталась за Калининой, которая довела сет до 6:2 и выиграла матч.

По ключевым статистическим показателям преимущество также осталось за Калининой. Она реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов, тогда как Олейникова использовала 3 из 18. Победительница выиграла 53% всех розыгрышей против 47% у соперницы, а также набрала 61 очко на своей подаче и спасла 15 из 18 брейк-пойнтов.

После матча Олейникова поблагодарила болельщиков за поддержку и отметила атмосферу на трибунах. Она призналась, что испытала сильные эмоции после финала и пообещала продолжать работать над своей игрой. "Спасибо всем людям, которые пришли сюда. Я видела так много флагов и очень благодарна за это. Сейчас я немного на эмоциях, но обещаю работать еще больше и стать опытнее к следующему разу", — сказала теннисистка. Также она добавила: "Я очень рада сегодняшнему финалу. Слава Украине".

Калинина в своем комментарии поздравила соперницу с успешной неделей и назвала финал сложным. "Прежде всего хочу поздравить Александру с отличной неделей. Это был очень сложный финал", — отметила она, пожелав сопернице удачи на ближайших турнирах, поскольку следующий старт запланирован уже на ближайшие дни. Победительница также поблагодарила организаторов и спонсоров соревнований за проведение турнира и обратилась к болельщикам: "Большое спасибо всем украинским болельщикам и всем, кто поддерживал нас сегодня. Играть перед вами — большое удовольствие".

