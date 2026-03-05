Медальный зачет Паралимпиады-2026: таблица наград

В итальянском Милане в пятницу, 6 марта, стартуют зимние Паралимпийские игры 2026 года. Соревнования продляться до 15-го числа. За это время спортсмены разыграют 79 комплектов наград в шести видах спорта.

Украина отправила в Италию рекордную по численности делегацию в истории – 25 атлетов и 10 гайдов. Любопытно, что лыжник Дмитрий Драгун выступит на ПИ-2026 после того, как принял участие в Олимпийски играх, которые завершились 22 февраля.

Наши соотечественники будут бороться за медали в четырех видах спорта: паралыжных гонках, парабиатлоне, парасноубординге и парагорнолыжном спорте. Украинцы традиционно считаются одним из фаворитов на победу в неофициальном зачете.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПАРАЛИМПИАДЫ-2026

Данных пока нет...

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой. Несколько европейских стран также присоединились к акции.

Также "сине-желтым" запретили использовать на парадной форме изображение карты страны в признанных границах. Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал экипировку политической.

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично и нелепо отреагировал на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане.

