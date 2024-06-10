'Это нереально': легенда бокса рассказал, чего точно не произойдет в реванше Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не способен нокаутировать Александра Усика (22-0, 14 КО). По словам американца, наш соотечественник своим выступлением в супертяжелом дивизионе доказал, что способен держать удар.

Об этом Джонс заявил в интервью Betway, информирует портал Boxing Social. По словам американца, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет российский паспорт, досрочная победа Фьюри в реванше с Усиком выглядит просто нереально.

"Вы когда-нибудь видели, чтобы Фьюри кого-то нокаутировал? Он дрался с Уайлдером и сумел вернуться после нокдауна, а затем все же остановил его в реванше. Но Усик сделан из совершенно другого теста. Джошуа сильно его бил, но не смог нокаутировать. Так как же Фьюри сможет нокаутировать Усика? Это выглядит нереально. Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну, а Фьюри даже этого не смог. Как же Фьюри сможет нокаутировать Усика, если этого не удалось Джошуа?" – сказал Джонс.

До этого американец дал однозначный прогноз на реванша украинца и британца. А его соотечественник Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) призвал снять шляпу перед Фьюри за то, что тот согласился драться с Усиком.

В свою очередь Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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