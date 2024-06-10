'Пройдет его': легенда бокса дал однозначный прогноз на реванш Усик – Фьюри

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) повторно победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе отметил, что украинец теперь еще больше уверен в своих силах.

Об этом Джонс заявил в интервью Betway, информирует портал Boxing Social. По словам американца, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет российский паспорт, Фьюри наверняка внесет много изменений в свой план на второй бой с Усиком, но наш соотечественник будет к этому готов.

"Я не думаю, что Фьюри сможет выиграть реванш. Усик узнал, что может нанести вред Фьюри. Маленький человек теперь знает, что может причинить вред более крупному человеку. Усик является фаворитом реванша. Да, Тайсон Фьюри очень умный парень и действительно хорошо умеет вносить коррективы, но Усик, по моему скромному мнению, снова пройдет его", – сказал Джонс-младший.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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