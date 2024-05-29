Искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI дал уклончивый прогноз на реванш между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) . Для анализа предстоящего поединка была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

Машина считает, что предсказать результат реванша между Александром и Тайсоном сложно, поскольку оба бойца являются выдающимися спортсменами с уникальными стилями и навыками. Однако ChatGPT рассмотрел некоторые факторы, которые могут повлиять на результат:

Текущая форма и подготовка бойцов : Оба спортсмена будут тщательно готовиться к реваншу. Усик уже продемонстрировал, что может победить Фьюри, что даст ему психологическое преимущество. Однако Фьюри, вероятно, внесет коррективы в свою подготовку и стратегию на бой, чтобы исправить ошибки, допущенные в первом поединке. Стиль боя : Усик известен своей скоростью, подвижностью и техничностью, что делает его трудным соперником для более медленных и мощных бойцов, таких как Фьюри. В то же время, Фьюри обладает выдающейся выносливостью, физической силой и умением адаптироваться во время боя. Мотивация и психологическое состояние : Психологическая готовность и мотивация также будут играть значительную роль. Фьюри захочет доказать, что поражение было случайностью, а Усик будет стремиться подтвердить свой статус абсолютного чемпиона. Тактика и стратегия Обе команды, вероятно, будут разрабатывать новые тактические подходы. Усик может попытаться усилить свои сильные стороны и улучшить защиту от мощных ударов Фьюри, тогда как Фьюри попытается найти способ нейтрализовать подвижность и технику Усика.

"Наконец, результат боя будет зависеть от многих факторов, включая физическую подготовку, стратегию, психологическую стойкость и способность адаптироваться во время боя. Оба бойца имеют шанс на победу, и реванш обещает быть таким же увлекательным и непредсказуемым, как и первое сражение", – говорится в тексте.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Спустя несколько дней Фьюри активировал опцию о реванше с нашим соотечественником.

Стоит отметить, что многие эксперты, в частности бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч настаивает, что Александр достиг всего в карьере и ему больше нечего доказывать. Фроч заявил, что украинцу пора вешать перчатки на гвоздь.

Накануне стала известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним - аравийский Эр-Рияд.

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