'Было очень больно': Усик вспомнил самый тяжелый момент боя с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) признался, что был потрясен в шестом раунде боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), который стал для украинца сложнейшим в поединке 18 мая. По его словам, соперник нанес ему неожиданный апперкот, на восстановление от которого украинцу понадобилось время.

Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule, пишет на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, журналист Майкл Бенсон. Наш соотечественник отметил, что Тайсон добился успеха в середине боя, однако не смог его развить.

"Когда я пропустил тот апперкот, было очень больно. Мне понадобилось секунд десять, чтобы прийти в себя, а потом я подумал про себя: "Боже, спасибо, что помог мне". А потом я сказал себе. "Двигайся, не стой на месте. Если ты остановишься, он тебя просто убьет", – сказал Усик.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Также были названы гонорары реванша боксеров.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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