'Обязательного претендента больше нет'. С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

Сенсационная победа британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (21-2, 20 КО) над небитым Филиппом Хрговичем (17-1, 14 КО) в бою за звание временного чемпиона IBF в супертяжелом весе спутала все карты организаторам поединка за пояс IBF. На неожиданный поворот в ситуации с реваншем Усик – Фьюри обратил внимание инсайдер Майкл Бенсон.

Бенсон напомнил, что Хргович, будучи обязательным претендентом, ждал несколько лет возможности сразиться за полноценный титул. Именно позиция Хрговича была главным препятствием к тому, чтобы оставить на кону реванша Усика и Фьюри все четыре пояса.

"Интересно посмотреть, что IBF сделает теперь. У них больше нет обязательного претендента, который ждал два года, так что, возможно, реванш Александра Усика против Тайсона Фьюри снова будет за звание абсолютного чемпиона", - написал Бенсон у себя в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

Команда Усика официально подала прошение оставить титул для реванша из Фьюри. Несколько дней назад стала известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним - аравийский Эр-Рияд.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса.

Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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