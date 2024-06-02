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"Обязательного претендента больше нет". С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
'Обязательного претендента больше нет'. С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

Сенсационная победа британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (21-2, 20 КО) над небитым Филиппом Хрговичем (17-1, 14 КО) в бою за звание временного чемпиона IBF в супертяжелом весе спутала все карты организаторам поединка за пояс IBF. На неожиданный поворот в ситуации с реваншем Усик – Фьюри обратил внимание инсайдер Майкл Бенсон.

Бенсон напомнил, что Хргович, будучи обязательным претендентом, ждал несколько лет возможности сразиться за полноценный титул. Именно позиция Хрговича была главным препятствием к тому, чтобы оставить на кону реванша Усика и Фьюри все четыре пояса.

"Интересно посмотреть, что IBF сделает теперь. У них больше нет обязательного претендента, который ждал два года, так что, возможно, реванш Александра Усика против Тайсона Фьюри снова будет за звание абсолютного чемпиона", - написал Бенсон у себя в соцсети Х.

"Обязательного претендента больше нет". С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

"Обязательного претендента больше нет". С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

"Обязательного претендента больше нет". С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

Команда Усика официально подала прошение оставить титул для реванша из Фьюри. Несколько дней назад стала известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним - аравийский Эр-Рияд.

"Обязательного претендента больше нет". С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

"Обязательного претендента больше нет". С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса.

"Обязательного претендента больше нет". С реваншем Усик – Фьюри случился неожиданный поворот

Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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