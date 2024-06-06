'Это мой план': Усик решился на радикальный шаг в карьере после реванша с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) планирует покинуть дивизион после реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник намерен попробовать снова собрать все пояса в тяжелой весовой категории, где он это уже делал в 2018 года, когда побил россиянина Мурата Гассиева (30-2-0-1, 23 КО).

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule, пишет портал ESPN. По словам украинца, каждый раз, когда он готовится к поединкам супертяжей, ему приходится набирать вес, а это совершенно не нравится спортсмену.

"Возможно, после реванша с Фьюри, я спущусь в весе до крузервейта. Я хочу больше крузервейт. Возможно, мне удастся во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Этой мой план. Когда я начинаю тренировочный лагерь в супертяжелом весе, мне приходится постоянно есть. Это тяжело, мне это не нравится", – сказал Усик.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Также были названы гонорары реванша боксеров.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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