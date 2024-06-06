В реванше Усик – Фьюри могут изменить правила бокса

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман настаивает на том, чтобы реванш Александра Усика (22-0, 11 КУО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) судили шесть человек, а не три, как это принято. По мнению функционера, это позволит более точно определить победителя поединка.

Об этом Сулейман заявил, отвечая на вопросы журналистов. пишет портал Mirror. По его словам, первое противостояние Усика и Фьюри, где все решил один раунд, продемонстрировало минусы нынешней системы подсчета на судейских карточках. Глава WBC призвал промоутеров и организации пересмотреть правила бокса.

"Это был равной бой. Но если бы судья Меткалф отдал 11-й раунд Усику, а не Фьюри, это было бы единогласное решение в пользу Усика. А если бы судья Фицджеральд отдал тот раунд Фьюри, то он бы выиграл бой. Видите, насколько это был ровный бой. Судейские записки вызвали обсуждения, но я считаю, что победа Усика раздельным решением судей более чем справедлива и приемлема. Но наша позиция состоит в том, чтобы всегда иметь лучшие возможности избежать разногласий, и именно поэтому нам нужно шесть судей", – сказал Сулейман.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Также были названы гонорары реванша боксеров.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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