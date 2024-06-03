'Усик даже рядом не стоит': промоутер Фьюри назвал сильнейшего боксера планеты

Легендарный американский промоутер Боб Арум не считает Александра Усика (22-0, 11 КО) сильнейшим боксером мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound). Представитель Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) назвал таковым японского боксеров второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (27-0, 24 КО).

Такое мнение Арум выразил в интервью порталу talkSPORT.com. Промоутер, который не смог подписать контракт с Усиком после перехода украинца в профессиональный бокс, отметил, что наш соотечественник выглядел плохо в середине боя с Фьюри, чего не происходило с Иноуэ. Интересно, что японец в своем последнем поединке побывал в нокдауне.

"Я думаю, что Наоя Иноуэ – лучший в мире, Александр Усик даже рядом не стоит. Если бы я показал вам пятый раунд боя Фьюри против Усика и сказал, что украинец – №1 pound-for-pound, вы бы ответили, что это невозможно, так как он пропускал обычные апперкоты. Его голова поднята, руки опущены – это мое мнение. Мы не видели такого с Иноуэ", – сказал Арум.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости Усика. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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