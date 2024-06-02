Непобедимый супертяж, который грозил Усику, сенсационно проиграл чемпионский бой нокаутом. Видео

Временный чемпион IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович (17-1, 14 КО) потерпел первое поражение в карьере. На ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 31-летний хорват сенсационно проиграл техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Бойцы с первых минут начали агрессивно боксировать без какой-либо разведки. Хргович прогнозируемо работал первым номером, двойками и джебами пробивая всю защиту британца. В таком же стиле поединок продолжился и во 2-м раунде, после чего Дюбуа внезапно проснулся и стал сам попадать.

Несколько боковых заметно потрясли подуставшего хорватского бойца. Дюбуа включил свои ноги, подключил прямые удары, поставив Филипу рассечение на лице. Бой больше напоминал рубку, где Даниэль отлично использовал джеб. Хргович, не рассчитав силы, все больше и больше заваливался уставшим за ударами, несколько раз пробил сопернику по затылке, получив предупреждения от рефери.

К середине встречи Дюбуа уже работал первым номером, просто избивая оппонента, которому кровь от рассечений над глазами заливала лицо. В 8-м раунде рефери посоветовался с доктором и остановил бой.

Как сообщал OBOZ.UA, Хргович должен был стать следующим соперником Усика после реванша украинца с Фьюри. Именно из-за хорватского боксера нашего соотечественника планировали лишить титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

В своем интервью Филип ранее заявлял, что побьет любого соперника, будь то Усик или Фьюри.

27 августа прошлого года Дюбуа проиграл Усику техническим нокаутом в 9-м раунде.

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