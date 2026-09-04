Россия дважды ударила по складу крупной фармацевтической компании: что известно

Россия атаковала склад крупной фармацевтической компании Teva в Украине – причем дважды. Атаки произошли 3 сентября. В настоящее время идет оценка ущерба.

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Об этом сообщили в самой Teva в Украине. Там:

Отметили, что В результате атак пострадавших нет.

Заверили, что делают "все возможное, чтобы минимизировать влияние на поставки" препаратов на рынок.

"Склад Тева в Украине дважды получил удары в результате российской атаки... Продолжаем работать... Мы оцениваем последствия атаки и делаем все возможное, чтобы... украинские пациенты и дальше имели доступ к необходимым им лекарствам", – говорится в сообщении.

Россия уничтожила один из крупнейших фармацевтических складов, депо "Новой почты" и, вероятно, завод Coca-Cola

Кроме складов Teva в Украине Россия 3 сентября атаковала также крупный логистический комплекс "Биокон". Также мог уничтожить производство сразу целого ряда популярных напитков – на заводе производили не только Coca-Cola, но и Fanta, Sprite, Schweppes, Fuze Tea (Nestea), соки Rich и минеральную воду BonAqua.

Помимо этого, в Днепре уничтожены отделение и депо "Новой почты". Компания уже запустила резервную логистическую схему, чтобы минимизировать задержки с доставкой.

С сети также появились сообщения об атаках на складские объекты в Днепре. В местных медиа сообщается, что среди поврежденных объектов был склад производителя мороженого "Ласунка". По данным местных источников, по объекту могли применить российские ракеты "Бандероль".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларов и продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

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