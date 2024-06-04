Лишение Усика титула абсолютного чемпиона мира: IBF сделала официальное заявление

Международная федерация бокса (IBF) обновила информацию о текущем статусе Александра Усика и его титуле IBF в супертяжелом весе. В эксклюзивном интервью изданию World Boxing News представитель IBF заявил, что кейс украинца в Федерации все еще находится на стадии рассмотрения.

"Решение по запросу Усика об исключении еще не принято, и мы не получили запрос на бой Дюбуа против Эй-Джея", – сказали в Международной федерации бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

Команда Усика официально подала прошение оставить титул для реванша с Фьюри.

2 июня непобедимый временный чемпион IBF Филипп Хргович потерпел сенсационное поражение от британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (21-2, 20 КО), чем спутал все карты организаторам поединка за полноценный пояс IBF.

Президент IBF Дарил Пиплс уклончиво ответил на вопрос о том, будет ли стоять полноценный титул на кону боя между экс-чемпионом Энтони Джошуа и Дюбуа.

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