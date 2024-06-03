Знаменитый боксер развеял главный миф о слабости Усика

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) не согласился с мнением о том, что Александр Усик (22-0, 11 КО) плохо держит удары по корпусу. Временный чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) отметил, что украинец в поединке против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) продемонстрировал стойкость.

Об этом Паркер заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. 32-летний боксер отметил, что эксперты и болельщики, говоря о слабой стороне Усика в вопросе ударов по корпусу, забывают о непобежденности украинца.

"Удары по корпусу – слабость Усика? Я так не думаю. Люди смотрят, анализируют это и говорят, что это его слабость, но он небитый. Я не вижу того, что это реальная слабость Усика. На мой взгляд, Усик может держать удары по корпусу", – сказал Паркер. Ранее он рассказал, что произойдет в реванше Усика и Фьюри.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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