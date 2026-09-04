"Им нужен телефон". В деле о загадочной смерти бывшей невесты Кличко появился новый поворот

Стали известны новые подробности расследования обстоятельств загадочной смерти бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко, актрисы Хайден Панеттьери, в возрасте 36 лет. Выяснилось, что спустя почти три недели после трагедии правоохранители уделяют все больше внимания личности ее скандального экс-бойфренда Брайана Хикерсона.

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Как сообщили источники изданию RadarOnline, после того как полиция проверила личные вещи бывшего-абьюзера знаменитости, он заметно отстранился от хода расследования. Теперь правоохранители хотят получить доступ к гаджетам Хикерсона.

"Им нужен телефон, потому что оттуда ничего не пропадает. Он может помочь установить, с кем он (Брайан Хикерсон. – Ред.) общался, где находился и что происходило до того, как нашли Хайден", – сказал информатор.

Как известно, в день трагедии, а именно 16 августа, Брайан Хикерсон находился рядом с актрисой. Брат бывшего возлюбленного Хайден Панеттьери – Зак – рассказывал, что они втроем планировали пообедать и поиграть в крытый гольф, однако этого так и не произошло. Мужчины обнаружили знаменитость на диване в гостиной, а когда попытались разбудить, поняли, что она без сознания.

"Я немедленно позвонил в службу 911, а Брайан ввел ей "Наркан" (препарат, блокирующий действие опиоидов при передозировке. – Ред.). Затем мы вместе проводили сердечно-легочную реанимацию, держа 911 на громкой связи, пока не прибыли спасатели и бригада скорой помощи. После этого мы наблюдали, как они делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь", – рассказал Зак Хикерсон.

Согласно полицейскому отчету, брат Брайана Хикерсона был сильно взволнован в тот период, когда медики пытались спасти жизнь Хайден Панеттьери, тогда как сам бывший партнер актрисы проявил эмоции только после того, как в 14:32 была констатирована ее смерть. Сообщается, что мужчина также показал правоохранителям лекарства, которые актриса принимала в последнее время.

Стоит отметить, что незадолго до смерти Хейден Панеттьери опубликовала мемуары "Это я: Расплата", где откровенно рассказала о жизненных испытаниях. После рождения дочери в 2014 году актриса столкнулась с послеродовой депрессией, а чтобы улучшить свое состояние, начала употреблять алкоголь и наркотики. Звезда долгое время боролась с зависимостями, однако эта страница в ее биографии породила предположения, что причиной ее смерти стала передозировка. Из-за этого к расследованию дела даже было привлечено Управление по борьбе с наркотиками.

Панеттьери тяжело переживала внезапную утрату младшего брата в 2023 году, а также столкнулась с абьюзом в отношениях. Брайан Хикерсон был обвинен в домашнем насилии в отношении актрисы. В 2021 году он признал свою вину в нанесении телесных повреждений своей партнерше. Мужчину приговорили к 45 дням заключения, четырем годам испытательного срока и прохождению программы по борьбе с домашним насилием.

Уже после смерти Хайден Панеттьери ее соседка рассказывала, что дважды видела, как актрису выносили из квартиры на каталке, более того, часто слышала их с Брайаном Хикерсоном ссоры. Такая непростая история отношений бывшей пары вызывает еще больше вопросов к мужчине, особенно учитывая, что за несколько дней до трагедии суд Лос-Анджелеса отклонил его попытку переквалифицировать прошлые приговоры за тяжкие преступления на "мелкие правонарушения".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что представитель Хайден Панеттьери намекнул на скрытые обстоятельства смерти бывшей невесты Кличко на фоне слухов о передозировке.

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