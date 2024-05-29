Официально: названа дата реванша Усик – Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) будет отстаивать свой титул в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в конце нынешнего года. Второй поединок украинского и британского боксеров состоится 21 декабря в аравийском Эр-Рияде.

Об этом информирует Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его словам, именно на эту дату теперь ориентируются соперники, а не на 12 октября, как это планировалось изначально и было прописано в контракте на первый бой.

"Реванш между абсолютнім чемпионом мира Александром Усиком и Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 года в рамках Riyadh Season. Мир снова увидит еще один исторический бой. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится", – написал Турки.

В первом поединке 18 мая Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. При этом в девятом раунде украинец едва не нокаутировал Фьюри, которого спасли рефери и гонг. Из-за этого американец Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) выразил уверенность, что Александра лишили досрочной победы.

Пока неизвестно, будут ли стоять на кону реванша украинца и британца все пояса. Планировалось, что Усика лишат титула Международной федерации бокса (IBF), но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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