Лопес призвал 'снять шляпу' перед Фьюри за то, что он согласился подраться с Усиком

Американский представитель полусреднего веса Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) считает закономерной победу Александра Усика 922-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая. Боксер из США при этом отметил, что с нетерпением ждет реванша, так как он покажет, что соперники извлекли из первого противостояния.

Об этом Лопес-младший заявил в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing. По словам главного обидчика Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), болельщики и эксперты должны снять шляпу перед Фьюри за то, что тот согласился боксировать с украинским чемпионом и подарил яркое зрелище.

"Знаете, в этом бою победил сильнейший и им оказался Усик. Фьюри – выдающийся чемпион. Он очень много сделал для бокса и многого в нем добился. И то, что он все еще в боксе, доказывает, как сильно он любит наш спорт. Нам нужно снять перед ним шляпу и поблагодарить его за это. Он сделал так, чтобы бой с Усиком состоялся. Посмотрим, что будет в реванше. Я его с нетерпением жду. Очень интересно увидеть, как изменения они внесут и сможет ли Фьюри улучшиться", – сказал Лопес.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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