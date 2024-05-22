Реванш Усик – Фьюри: букмекеры впервые опубликовали прогноз на бой №2

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) является фаворитом в повторном бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Коэффициенты на победителя реванша, который запланирован на осень 2024-го, кардинально отличаются от котировок на первый бой.

На успех нашего соотечественника в авторитетной британской конторе Wiliam Hill можно поставить с показателем 1,57. Ставки на победу Фьюри принимаются с индексом 2,50.

Ничья по мнению аналитиков крайне маловероятна (15,00).

Отметим, что за несколько часов до старта первого боя украинец был андердогом. На его победу можно было поставить с коэффициентом 2,30. Успех Фьюри оценивался отметкой 1,83.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

На следующий день стало известно, что Александр пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Спустя некоторое время стало известно, что судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!