"Нас очень интересует этот объект": СБУ разоблачила информатора РФ, который корректировал обстрелы в Хмельницкой области, и опубликовала кадры переписки

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Славуте Хмельницкой области безработного местного жителя, который работал на российские спецслужбы. По их заданию он фотографировал украинские объекты и должен был передавать врагу их геолокации для подготовки ракетно-дроновых ударов.

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Об этом сообщила СБУ в Telegram. По данным ведомства, мужчину разоблачили после того, как он получил задание собрать координаты целей для будущих обстрелов западного региона Украины.

Как установило следствие, житель Славуты попал в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где искали людей для "легкого" заработка. По указанию россиян он собирал информацию о потенциальных целях.

Для этого мужчина обходил Славуту и прилегающую территорию в поисках украинских объектов и фиксировал их геолокацию для дальнейшей передачи российской стороне.

СБУ зафиксировала, как мужчина с помощью телефона сфотографировал фасад административного здания и контрольно-пропускные пункты воинской части. Следующим его заданием было найти складские помещения украинских войск и передать россиянам их геолокации.

Контрразведчики задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска у него изъяли смартфон, в котором находились фотографии украинских объектов и их электронные координаты, нанесенные на Google Maps.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области СБУ задержала российского информатора, который собирал данные о позициях Сил обороны вблизи линии боевого соприкосновения на Вовчанском направлении. Мужчина проводил разведку примерно в 10 км от фронта и фиксировал места расположения украинских военных.

По данным СБУ, одной из основных целей россиян были позиции ствольной артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы противника. Получив координаты, оккупанты планировали нанести по ним прицельные удары сверхтяжелыми управляемыми авиационными бомбами.

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