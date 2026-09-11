Рекордный обвал в России: из-за украинских ударов добыча нефти сократилась до минимума

Россия до минимума сократила добычу нефти. В августе там добывали в среднем 8,718 млн баррелей в сутки, что на 160 тыс. баррелей меньше, чем в июле и стало самым большим сокращением сокращением производства с декабря-2025. Причиной же этого в экспертных кругах называют удары Украины по нефтяным объектам РФ.

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Об этом говорится в материале Bloomberg. Его авторы отмечают:

Августовский показатель также на 1,17 млн баррелей в сутки ниже уровня, которого Россия должна была придерживаться по договоренности с союзниками по ОПЕК+ (расширенный формат ОПЕК – Организации стран-экспортеров нефти).

Это означает, что РФ "все больше отстает от квоты в ОПЕК+".

В то же время, отмечается, Киев "усилил удары по НПЗ и инфраструктуре", связанной с экспортом российской нефти через Черное и Балтийское моря. Это привело к тому, что:

Заводам РФ пришлось сократить переработку нефти.

Крупные нефтяные компании не смогли перенаправить сырой ресурс на экспорт.

"Это является наглядным подтверждением, насколько сильно страдает российская нефтяная отрасль... Российское правительство уже ожидает, что в этом году добыча нефти будет ниже ожидаемого – из-за падения объемов переработки", – констатировали аналитики.

Российские олигархи массово выводят деньги из РФ

В то же время, российские медиа сообщают, что во втором квартале 2026 года из России по непонятным или неучтенным операциям могло выйти 12,2 млрд долларов. Это рекорд за всю доступную статистику Центробанка РФ с 1994 года.

Сам же оттко капитала, отмечается, происходит на фоне опасений российских миллиардеров за экономику, банковскую систему и сохранность активов. А сокращение валютных поступлений может усиливать давление на рубль и финансовую систему РФ.

Отдельным фактором является война и растущие потребности российского бюджета – ведь в условиях огромных государственных расходов на войну бизнес опасается усиления контроля над активами, новых ограничений или потенциальной конфискации имущества. Поэтому, отмечается, часть владельцев крупных состояний пытается заранее переместить деньги в юрисдикции, которые считаются для них более безопасными.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в российской Республике Якутия индексацию зарплат для некоторых категорий бюджетников перенесли на 2 месяца. В качестве причин называют "непредвиденные расходы" на выплаты в связи с заключением контрактов с Министерством обороны России.

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