Рекордный обвал в России: из-за украинских ударов добыча нефти сократилась до минимума
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Россия до минимума сократила добычу нефти. В августе там добывали в среднем 8,718 млн баррелей в сутки, что на 160 тыс. баррелей меньше, чем в июле и стало самым большим сокращением сокращением производства с декабря-2025. Причиной же этого в экспертных кругах называют удары Украины по нефтяным объектам РФ.
Об этом говорится в материале Bloomberg. Его авторы отмечают:
- Августовский показатель также на 1,17 млн баррелей в сутки ниже уровня, которого Россия должна была придерживаться по договоренности с союзниками по ОПЕК+ (расширенный формат ОПЕК – Организации стран-экспортеров нефти).
- Это означает, что РФ "все больше отстает от квоты в ОПЕК+".
В то же время, отмечается, Киев "усилил удары по НПЗ и инфраструктуре", связанной с экспортом российской нефти через Черное и Балтийское моря. Это привело к тому, что:
- Заводам РФ пришлось сократить переработку нефти.
- Крупные нефтяные компании не смогли перенаправить сырой ресурс на экспорт.
"Это является наглядным подтверждением, насколько сильно страдает российская нефтяная отрасль... Российское правительство уже ожидает, что в этом году добыча нефти будет ниже ожидаемого – из-за падения объемов переработки", – констатировали аналитики.
Российские олигархи массово выводят деньги из РФ
В то же время, российские медиа сообщают, что во втором квартале 2026 года из России по непонятным или неучтенным операциям могло выйти 12,2 млрд долларов. Это рекорд за всю доступную статистику Центробанка РФ с 1994 года.
Сам же оттко капитала, отмечается, происходит на фоне опасений российских миллиардеров за экономику, банковскую систему и сохранность активов. А сокращение валютных поступлений может усиливать давление на рубль и финансовую систему РФ.
Отдельным фактором является война и растущие потребности российского бюджета – ведь в условиях огромных государственных расходов на войну бизнес опасается усиления контроля над активами, новых ограничений или потенциальной конфискации имущества. Поэтому, отмечается, часть владельцев крупных состояний пытается заранее переместить деньги в юрисдикции, которые считаются для них более безопасными.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в российской Республике Якутия индексацию зарплат для некоторых категорий бюджетников перенесли на 2 месяца. В качестве причин называют "непредвиденные расходы" на выплаты в связи с заключением контрактов с Министерством обороны России.
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