"Мы буквально находимся на прицеле у Москвы": Писториус заявил, что Россия представляет собой всё большую угрозу для Европы и готова к эскалации

Россия активно наращивает военный потенциал и представляет прямую угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Опасность со стороны России является "серьезной и непосредственной"

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время бюджетных дебатов в Бундестаге, передает корреспондент Укринформа. По его словам, Москва всё больше готова идти на риск эскалации, а западные страны должны учитывать это в своей политике.

Угроза для Запада

По словам Писториуса, в последние недели Россия пытается шпионить за западными обществами, влиять на них и дестабилизировать ситуацию, в частности путем запугивания людей.

"И все это приобретает новое качество. Москва все больше готова идти на риск эскалации", – сказал глава немецкого Минобороны.

Он также заявил, что часть общества не хочет видеть угрозу, которую, по его мнению, Россия представляет для Германии и Европы."Мы буквально на прицеле у Москвы", – подчеркнул Писториус.

Россия наращивает вооружение

Писториус подчеркнул, что Россия массово наращивает вооружение. По его словам, Москва направляет половину общего бюджета на военные расходы.

Российская армия по приказу Путина должна увеличиться до 1,5 млн военнослужащих. Кроме того, РФ привлекла почти 30 тысяч солдат из Северной Кореи и других стран мира.

Немецкий министр отметил, что Россия использует значительную часть бюджета не только для ведения войны против Украины, но и для пополнения складов вооружения на случай будущих конфликтов.

"Из 150 ракет малой и средней дальности, которые Россия способна производить ежемесячно, в Украине в среднем применяется лишь около 80", – сказал Писториус.

Он также напомнил о заявлениях Путина в 2023 году о "непримиримой, неумолимой борьбе" за новый мировой порядок. По мнению Писториуса, это является вызовом и угрозой Западу, в частности Германии и странам Западной Европы.

Отдельно министр обратился к фракции "Альтернативы для Германии", заявив о её связях с Москвой.

Путин недооценил Запад

Писториус также сказал, что Путин ведет против Украины войну на истощение и этой зимой снова попытается использовать холод как оружие.

"Он уже начал это делать. Он рассчитывает на то, что у России больше выносливости, но он просчитался. Он абсолютно недооценил стойкость украинцев, которые ежедневно борются за свою, а вместе с тем и за нашу свободу", – заявил министр.

По его словам, Путин также недооценил Запад. Поэтому, подчеркнул Писториус, поддержка Украины остается для Германии четким приоритетом.

В то же время глава Минобороны ФРГ отметил, что немецкие вооруженные силы пользуются военной экспертизой и технологическими инновационными возможностями Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия работают над совместным проектом по созданию перспективной европейской системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Инициатива призвана не только усилить защиту Украины, но и заложить основу для формирования собственной антибаллистической обороны всей Европы, которой на данный момент фактически не существует.

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