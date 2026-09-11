Россия уничтожила 2,1 млн кв.м складов в Украине, однако чтобы "сжечь" все, ей нужны десятилетия, –основатель Varus

Россия не сможет уничтожить все склады в Украине – для этого ей понадобятся десятилетия. Дело в том, что за все годы полномасштабной войны враг уничтожил лишь менее 50% складов высших классов – общей площадью 2,1 млн кв.м. Однако ныне в стране еще есть около 2,9 млн кв.м. таких, а еще десятки миллионов "квадратов" помещений других классов.

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Об этом расказал основатель и совладелец сети продуктовых магазинов Varus Руслан Шостак. Он заверил: на сегодняшний день "уничтожить все склады невозможно".

"России понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов, при условии, что они вообще не будут восстанавливаться в Украине. Поэтому распространение подобных новостей я считаю подрывом репутации украинской логистики и способом с помощью манипулятивных действий создать панику внутри страны", – отметил Шостак.

Впрочем, признал он, из уничтоженных 2,1 млн кв.м складов классов А и Б+ 900 тыс. "квадратов" были поражены с начала 2026 года. Таким образом, можно констатировать, что враг действительно определил склады одной из целей своих ударов.

С другой стороны, по словам Шостака, с начала полномасштабной войны в эксплуатацию в Украине было введено 800 тыс. кв.м. складских площадей. Т.е., фактически с начала года Россия вывела из строя сопоставимый объем складской инфраструктуры, которой украинский рынок смог "обзавестись" за счет нового строительства.

Вместе с тем, подчеркнул он, паниковать украинцам не стоит. Ведь, по его словам, "дефицита в Украине не будет".

"Не нужно скупать оптом все, что вам нужно. Вы всегда найдете нужный вам товар, если не в этом, то в другом магазине", – резюмировал Шостак.

Как сообщал OBOZ.UA в то же время, из-за постоянных ракетных ударов со стороны России ряд системных украинских компаний оказался в критическом состоянии и на грани остановки работы. В частности, речь идет о таких гигантах рынка, как "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", "Эпицентр" и АТБ.

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