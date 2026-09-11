1. Financial Times рассказала, что директор ЦРУ Рэтклифф возьмет на себя бОльшую часть "челночной дипломатии" между РФ и Украиной, поддерживая и контакты с разведчиками обеих стран.

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Щоправда, Білий дім наразі називає матеріал FT "повністю фейковим".

Втім, очікувана заміна на нього Віткоффа вже обнадіяла європейські столиці, зазначає FT.

За словами її джерел, між Реткліффом і Віткоффом триває певне протистояння.

Підхід Віткоффа, що більше в стилі угод із нерухомістю, дратував і Росію, і Україну, і західних союзників Києва, зазначає видання.

Щодо ж [вочевидь проукраінського] Реткліффа, то, за даними джерел FT, Путін планував з ним зустрітися, але передумав після того, як той дав неприкрашену оцінку стану воєнних справ Росії.

2. А от обізнаний антиросійський активіст із США Герман Обухов висловився щодо найближчого майбутнього самого Трампа після очікуваної нищівної поразки його партії 3 листопада:

"Уже лунають думки людей, які все життя були в політиці, радників або колишніх конгресменів чи аналітиків, хоча ця позиція поки що не домінує, про те, що Трамп навесні або до весни може взагалі піти з посади.

Адже він може опинитися перед дилемою:

або спробувати щось зробити, щоб зберегти там своє обличчя,

або розпочати переговори з демократами про те, що він йде, його залишають у спокої й не переслідують.

Демократи, можливо, на це погодяться – так само, як це свого часу було з Ніксоном.

<> Він подумає: а чи не простіше просто кинути все це, бо я вже старий, хворий і не хочу опинитися у в’язниці."

3. Ну а наразі Трамп пообіцяв, що виплатить кожному дорослому американцеві "дивіденди Трампа" у розмірі 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Reuters пише, що Трамп висунув цю пропозицію на першому в історії Республіканської партії з’їзді напередодні проміжних виборів, проте одразу не було зрозуміло, як саме відбуватиметься виплата цих коштів і чи буде вона законною.

4. В Україні ж тим часом у влади – свої проблеми:

як повідомляють, мовна омбудсменка Олена Івановська почала перевірку, чому працівники СБУ, а також ГУР Міноборони під час перестрілки між собою 2 вересня в Києві розмовляли російською мовою, й вимагає ідентифікації відповідних осіб.

Так от, фахівці вже слушно зауважують з цього приводу, що потрібна кваліфікована мовна експертиза, адже слова специфічної лексики, яка зазвичай активно використовується за подібних обставин, мають спільне коріння.