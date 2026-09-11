Незабываемым и триумфальным был 1975 год для киевского "Динамо", для его миллионов поклонников.

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6 октября, победив на поле Республиканского стадиона в Киеве мюнхенскую "Баварию" в ответном матче за Суперкубок Европы со счетом 2:0, киевское "Динамо" завоевало почетный и желанный трофей.

102 тысячи болельщиков активно поддерживали свою любимую команду. Много аплодисментов сорвал Олег Блохин, забивший два мяча в ворота Зеппа Майера. И в первом матче в Мюнхене он испортил настроение ему и 32 тысячам болельщиков, забив на 67-й минуте мяч в ворота хозяев поля.

В составе "Баварии" выступали звезды европейского футбола: Майер, Беккенбауэр, Румменигге, Мюллер, Шварценбек и другие. Болельщики мюнхенского клуба считали победу киевлян случайной и были уверены, что в ответной игре в Киеве победа будет за "Баварией", и вернется она домой с Суперкубком Европы.

Верили в свой успех и игроки мюнхенского клуба. По прилету именитых гостей в Киев, в аэропорту "Борисполь", я задал Францу Беккенбауэру вопрос о планах его команды на ответную игру. Вот каким был его ответ: "Мы прилетели в Киев за Суперкубком УЕФА и улетим с ним домой, в Мюнхен. По-другому и быть не может".

Матч вызвал большой ажиотаж. Более 600 тысяч заявок на билеты поступило на эту игру. В составе "Динамо" в этих двух матчах – в Мюнхене и Киеве – выступали 14 игроков: Евгений Рудаков, Михаил Фоменко, Стефан Решко, Анатолий Коньков, Виктор Колотов, Владимир Трошкин, Владимир Мунтян, Владимир Онищенко, Леонид Буряк, Олег Блохин, Владимир Веремеев, Валерий Зуев, Петр Слободян, Александр Дамин. Привели к этому успеху своих подопечных Валерий Васильевич Лобановский и Олег Петрович Базилевич.

К сожалению, этот футбольный мир уже покинули творцы той памятной победы – тренеры Валерий Васильевич Лобановский и Олег Петрович Базилевич, а также игроки Евгений Рудаков, Виктор Колотов, Владимир Трошкин, Владимир Мунтян, Михаил Фоменко, Петр Слободян, Валерий Зуев, Анатолий Коньков и другие.

Мы помним о них и долго будем помнить. Они – история "Динамо".

* * *

Вот что в те дни памятной осенью 1975 года писала европейская пресса о "Динамо" из столицы Украины.

"У киевлян ни одной стереотипной концовки. Вся игра – без напряжения. Словом, спектакль настоящего футбола" (газета "Экип", Франция).

"Европейский футбол нуждается в таких матчах – красивых, корректных, зрелищных – и в таких победителях" (Артемио Франки, президент УЕФА).

Путь к триумфу

Путь к завоеванию Суперкубка Европы для "Динамо" пролег через успешное выступление в Кубке обладателей Кубков сезона-1974/1975.

1/16 финала.

"Динамо" – ЦСКА "Септемврийское знамя" (София, Болгария)

1:0 в Киеве, 1:0 в Софии. Два мяча забил Олег Блохин.

1/8 финала.

"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) – "Динамо"

Победа 3:2 в гостях (мячи забили Владимир Онищенко, Олег Блохин и Владимир Мунтян). В Киеве также победа – 2:1 (два мяча забил Владимир Онищенко).

1/4 финала.

"Бурсаспор" (Бурса, Турция) – "Динамо"

1:0 в гостях (гол забил Владимир Онищенко) и 2:0 на своем поле (отличились Виктор Колотов и Владимир Мунтян).

1/2 финала.

ПСВ "Эйндховен" (Нидерланды) – "Динамо"

3:0 в Киеве (мячи забили Виктор Колотов, Владимир Онищенко и Олег Блохин). В гостях поражение – 1:2 (отличился Леонид Буряк).

Финал

Финал Кубка обладателей кубков состоялся 14 мая на стадионе "Санкт-Якоб" в Базеле.

"Динамо" – "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) – 3:0 (мячи забили Владимир Онищенко (дважды) и Олег Блохин).

Без замен провели финальный матч киевляне: Евгений Рудаков, Владимир Трошкин, Михаил Фоменко, Стефан Решко, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян, Виктор Колотов, Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Владимир Онищенко, Олег Блохин.

Кубок обладателей Кубков капитану "Динамо" Виктору Колотову вручил президент УЕФА Артемио Франки. Получили игроки и памятные медали.

В Борисполе подопечных Валерия Лобановского и Олега Базилевича встречали несколько сотен счастливых болельщиков. Ликовал футбольный Киев, ликовала футбольная Украина.

Победным был 1975 год для ФК "Динамо" Киев. Завоеваны два еврокубка – Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. "Динамо" по итогам сезона назвали одним из лучших клубов мира. В седьмой раз киевляне стали чемпионами страны. Валерий Васильевич Лобановский стал заслуженным тренером СССР, а десять его подопечных получили звание заслуженных мастеров спорта. Олег Блохин стал обладателем "Золотого мяча". Динамовца признали также лучшим футболистом чемпионата страны, а, забив 18 мячей, он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Промчался уже 51 год, который ознаменовался прекрасными победами "Динамо" с берегов Днепра. Не забывается такое никогда.