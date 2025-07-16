"Бой в Украине? Я не надеюсь, а…" Усик сделал откровенное заявление перед реваншем с Дюбуа
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) продолжает верить в то, что сможет провести свой заключительный бой в карьере в Украине. По словам нашего соотечественника, это одна из его главных целей на ближайшие месяцы после реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Об этом Усик заявил в интервью ESPN. 38-летний боксер, который планирует провести еще два поединка на профессиональном ринге, добавил, что не тренируется в Киеве из-за вопросов безопасности, так как спарринг-партнеры отказываются приезжать в нашу страну.
"Бой в Украине? Я не надеюсь… Я знаю, что так и будет. Все, что я начинаю делать, я довожу до конца. Об этом много говорят. Я очень хочу, чтобы война закончилась. Никто не хочет ее окончания больше, чем мы, украинцы. Мы понимаем, что такое война, она разбросала нас по всему миру. Да, я сейчас тренируюсь в Испании, потому что не могу тренироваться в Киеве. Там небезопасно. Я мог бы тренироваться в Киеве, но спарринг-партнеры не приедут. Мы очень ждем окончания войны, но она должна закончиться так, чтобы не возобновиться через три-пять лет", – сказал Усик.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом.
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