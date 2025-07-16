'Бой в Украине? Я не надеюсь, а…' Усик сделал откровенное заявление перед реваншем с Дюбуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) продолжает верить в то, что сможет провести свой заключительный бой в карьере в Украине. По словам нашего соотечественника, это одна из его главных целей на ближайшие месяцы после реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Об этом Усик заявил в интервью ESPN. 38-летний боксер, который планирует провести еще два поединка на профессиональном ринге, добавил, что не тренируется в Киеве из-за вопросов безопасности, так как спарринг-партнеры отказываются приезжать в нашу страну.

"Бой в Украине? Я не надеюсь… Я знаю, что так и будет. Все, что я начинаю делать, я довожу до конца. Об этом много говорят. Я очень хочу, чтобы война закончилась. Никто не хочет ее окончания больше, чем мы, украинцы. Мы понимаем, что такое война, она разбросала нас по всему миру. Да, я сейчас тренируюсь в Испании, потому что не могу тренироваться в Киеве. Там небезопасно. Я мог бы тренироваться в Киеве, но спарринг-партнеры не приедут. Мы очень ждем окончания войны, но она должна закончиться так, чтобы не возобновиться через три-пять лет", – сказал Усик.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом.

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