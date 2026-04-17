Тарантиновские диалоги на максималках: Хегсет всерьез процитировал вымышленный псалом из "Криминального чтива". Видео
Глава Пентагона Пит Хегсет процитировал вымышленный библейский отрывок из фильма "Криминальное чтиво". Это произошло во время его публичного выступления, где он использовал монолог персонажа Джулса. Событие привлекло внимание медиа и вызвало обсуждение в сети.
О случае рассказало австралийское медиа 9News. Журналисты обратили внимание, что Гегсет воспроизвел именно вымышленный текст, который не имеет отношения к Библии. В материале отмечается, что этот отрывок в фильме используется как художественный прием и не является реальным писанием.
Слова из фильма
В ленте режиссера Квентина Тарантино герой Джулс произносит этот монолог перед тем, как совершить насилие. Он подает его как моральное оправдание своих действий. И вот именно этот текст прозвучал из уст главы Пентагона.
"Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы. Ибо именно он и есть тот, кто воистину печется о ближнем своем и возвращает детей заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и погубить братьев моих. И узнаешь ты, что имя Мое — Господь, когда мщение Мое падет на тебя"
Речь идет о фрагменте, который начинается словами о "пути праведника" и завершается упоминанием о "великом возмездии". В фильме он стал одним из самых известных моментов. Многие помнят его почти дословно, даже не сразу вспоминая, что это выдумка.
Детали выступления
Хэгсет процитировал отрывок полностью, сохраняя структуру и формулировки, знакомые зрителям. Это произошло во время публичной речи, однако точный контекст использования цитаты не уточняется. Но реакция не заставила себя ждать – пользователи соцсетей начали активно распространять видео.
В самом фильме этот монолог имеет символическое значение и подчеркивает внутренние изменения персонажа. Однако в реальной жизни его восприятие может быть другим. И здесь, видимо, часть аудитории просто удивилась выбору цитаты, тогда как другие узнали знакомый культурный код.
