Сегодня чествуем 100-летний юбилей Героя Украины, уникального человека, незаурядной личности, моего учителя и старшего товарища Бориса Возницкого.

Борис Возницький – поодинокий Герой України, який заслужив це звання, незважаючи на те, що воно давно дискредитовано різними високопосадовцями, які й самі себе нагороджували і "розраховувалися" цим званням зі своїми друзями, родичами та спонсорами. А скільки таких "Героїв" стало зрадниками і колаборантами під час нинішньої війни?!

Але це не про нашого ювіляра. Борис Григорович завжди носив свою Зірку Героя, бо не боявся, що хтось засумнівається в тому, що вона належить йому по праву.

Свого часу Іван Франко сказав, що патріотів у нас багато, а робітників мало. Борис Возницький був справжнім робітником на ниві української культури. Робота для нього була і головним захопленням, і головною місією життя.

Коли я згадував Львів або збирався приїхати туди, то це місто завжди асоціювалося у мене з Возницьким. Тому кожного разу, мандруючи Львівщиною, я намагався з ним зустрітися, переговорити і дізнатися про нові проєкти, які десятками роїлися в його голові. Фактично він показав нам шлях, яким потрібно рухатимуся у напрямку відновлення історико-архітектурної спадщини. Зараз просто неможливо збагнути, як Борис Возницький зміг відновити та повернути для людей Олеський замок за часів Радянської України. Так само своєрідним подвигом є реалізація його наступного проєкту - відновлення Золочівського замку.

А збереження і реставрація робіт знаменитого Пінзеля, які експонувалися в Луврі - це лише одне варте найвищої відзнаки Держави.

Знаменита колекція історико-культурної спадщини, яка налічує десятки тисяч експонатів, що була зібрана і збережена Возницьким у колишньому монастирі Ордену капуцинів, формально робила його НАЙБАГАТШОЮ ЛЮДИНОЮ УКРАЇНИ.

Я пишаюся тим, що зміг залучити справжнього Героя України, як експерта до нашого проєкту "7 чудес України". Його коментарі про таємниці тамплієрів можна почути у фільмі про "Золочівський замок", а екскурсію про збережені скарби - побачити у фільму про "Олеський замок".

Ці фільми можна переглянути вже на цих вихідних на нашому ютуб-каналі "7 чудес України".

Памʼятаємо і шануємо наших ГЕРОЇВ!