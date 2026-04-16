Украина и Нидерланды согласовали совместное производство дронов: Зеленский и Йеттен рассказали подробности

Украина и Нидерланды в четверг, 16 апреля, начали совместное производство дронов. Стороны официально стали сотрудничать в сфере оборонпрома, в частности по производству БПЛА K4 DeepStrike и средних ударных дронов Baton.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время итоговой пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Киев получит минные тральщики.

Как стало известно, с украинской стороны соглашение подписал руководитель программы Олег Донец из GreenTech Harvest, а от нидерландской – исполнительный вице-президент VDL Group Генри Колен.

Совместное производство, согласно словам главы нидерландского правительства, должно усилить оборонные возможности обеих стран.

Премьер также добавил, что Амстердам по-прежнему продолжит поставлять Киеву важное оборонное оборудование.

"Это знаковое событие, которое обозначено передачей украинских систем дронов, которые будут производиться здесь, в Нидерландах, как отправная точка новой главы в нашем сотрудничестве", - добавил Йеттен.

Финансирование со стороны Нидерландов может помочь Украине быстрее начать проект по производству дронов. Йеттен отметил, что Нидерланды хотят совместно с Киевом развивать оборонную промышленность.

"Мы усилим нашу способность, и наша нидерландская промышленность будет играть большую роль в этом. Поэтому мы подписали соглашение о партнерстве, и это будет благоприятно для Украины, для Нидерландов и для Европы. Мы инвестируем 482 млн евро в оборону", – говорит политик.

В частности, Украина также получит тральщики для поиска, обнаружении и уничтожения мин.

"Мы продолжаем настаивать на длительном и справедливом мире для Украины. И при этом мы должны быть реалистами. Это требует от всех союзников делать то, что необходимо для поддержки Украины в борьбе так долго, как это потребуется", – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Нидерландах, где провел ряд официальных встреч на высшем уровне. В частности, глава государства пообщался с королем Нидерландов Виллемом-Александром и премьер-министром Робом Йеттеном.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего выступления в Мидделбурге в момент получения награды Four Freedoms Awards, глава государства сравнил кремлевский режим с Третьим Рейхом. В качестве примера украинский президент привел комбинированный ракетно-дронный удар по Украине в ночь на 16 апреля.

