"Там происходят определенные вещи": Трамп заявил, что ситуация в Украине "движется вперед"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Штаты сосредоточены на Иране, но ситуация в Украине "движется вперед". Он очень хотел бы, чтобы Киев и страна-агрессор Россия "нашли общий язык".

Об этом Трамп сказал в четверг, 16 апреля, общаясь с журналистами. Их интересовало, есть ли какие-то новости кастельно мира в Украине.

"Украина движется вперед. Я, честно говоря, хотел бы, чтобы они нашли общий язык. Очень много людей погибает в Украине. Посмотрим, что будет. Там происходят определенные вещи. Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, пытаясь довести все это до завершения", – заявил президент США.

Его также попросили прокомментировать очередную комбинированную атаку РФ на украинские города этой ночью, вследствие которой есть много жертв и пострадавших."Я думаю, это ужасно", – ответил Трамп.

Журналист отметил, что российский диктатор Владимир Путин, кажется, не хочет останавливаться и продолжает бомбить Украину. "Как вы думаете, может ли эта война продолжаться еще годами?" – спросил он у американского лидера.

"Ну, войны вообще не должно было быть. Она никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, война в Украине с Россией никогда бы не началась. Но она продолжается. Надеюсь, что она скоро закончится", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры по завершению войны с Россией демонстрируют реальный прогресс и могут завершиться соглашением в относительно короткие сроки. Все стороны уже осознают неизбежность завершения войны, хотя окончательные решения еще не приняты.

