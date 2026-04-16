Врезался в отбойник: в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами, есть пострадавшие. Фото

На юго-востоке Польши недалеко от Жешува произошло ДТП – перевернулся микроавтобус, в котором находились граждане Украины, в том числе 9-летний ребенок. В результате аварии есть пострадавшие, двух человек госпитализировали.

Об этом сообщило RMF24. Отмечается, что авария произошла на автомагистрали A4 вблизи города Ланьцут.

По данным полиции, ДТП произошло в среду после 17:00 в районе населенного пункта Буды Ланьцутски. Микроавтобус марки Mercedes съехал с дороги и врезался в отбойник, после чего перевернулся.

В транспортном средстве находились шестеро украинцев – пятеро взрослых и один ребенок в возрасте 9 лет. В результате аварии травмы получили водитель и одна из пассажирок, их доставили в больницу, однако впоследствии выписали.

Правоохранители установили, что водитель был трезв. Сейчас полиция выясняет причины, по которым он потерял управление и въехал в барьер.

Первую помощь пострадавшим на месте происшествия оказали военные, которые проезжали мимо в колонне. В частности, речь идет о представителях военной пожарной службы и медиках из подразделений польской армии.

